Hong Kong.- China anunció que ha bloqueado temporalmente la exportación de helio, un elemento clave para la fabricación de chips, en un momento en que la escalada de la guerra en Irán se suma a las interrupciones del suministro mundial.

El Ministerio de Comercio de China y su agencia de aduanas señalaron en un breve comunicado que están imponiendo una prohibición temporal de exportación de helio, con efecto inmediato, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Comercio Exterior de la República Popular China.

No dieron más detalles sobre los motivos.

El helio es crucial para la fabricación de semiconductores y también se utiliza en el sector médico, por ejemplo, para enfriar las máquinas de resonancia magnética. Desde que comenzó la guerra de Irán a finales de febrero, el suministro mundial de helio se ha visto alterado y los precios han subido de forma sustancial.

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China sólo produce alrededor del 15% o menos del helio que consume, e importa gran parte desde Qatar, que genera aproximadamente un tercio del suministro mundial, según estimaciones citadas en una nota de investigación de la consultora Trivium China.

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China busca proteger sus industrias, ya que el suministro mundial de helio se ha vuelto “muy ajustado”, afirmó Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis.

“Una medida de control de exportaciones como esta pretende proteger a la industria local, especialmente porque es fundamental para la fabricación de chips”, explicó Ng. Añadió que es probable que la medida se imponga más para asegurar el suministro para el uso local que por razones políticas.

La decisión llega en un momento en que China está reforzando sus capacidades de autosuficiencia en la fabricación de chips y la inteligencia artificial, a medida que se intensifica su carrera tecnológica con Estados Unidos.

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No se sabe cuándo el suministro mundial de helio volverá a la normalidad, indicó Cameron Johnson, socio sénior de la consultora Tidalwave Solutions, con sede en Shanghái.

“El hecho de que ellos (China) estén prohibiendo ahora las exportaciones básicamente me dice que saben que simplemente no hay suficiente helio para hacer lo que necesitan hacer”, sostuvo Johnson.

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Sin embargo, como China es un exportador relativamente pequeño de helio, “la medida puede no tener un impacto global significativo”, agregó Ng, aunque aún podría haber cierta presión sobre el suministro mundial debido al actual shock de oferta.

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