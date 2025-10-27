La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ganó 56 mil 916 millones de pesos en el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con su reporte financiero enviado la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El resultado más reciente de su operación contrasta con la pérdida reportada en el mismo lapso de 2024 cuando entonces perdió 10 mil 964 millones de pesos.

La empresa está enfrentando retos operativos que se vieron reflejados en el incremento de sus costos de operación en 17% anual hasta llegar a los 137 mil 283 millones de pesos.

“Este efecto se debe principalmente al incremento de los precios de los combustibles en el transcurso del 2025, principalmente”, señaló la compañía en su informe.

Por el contrario, en sus ingresos la empresa tuvo un incremento marginal de 1.6% pero en su operación total tuvo una ganancia impulsada por por el tipo de cambio.

“Durante el tercer trimestre de 2025 el tipo de cambio promedio fue de 19.43, el tipo de cambio al cierre de septiembre 2025 fue de 18.38 pesos por dólar en comparación al cierre de septiembre 2024 por 19.62”, añadió la firma.

Fue así que en lugar de una pérdida en gastos financieros de 5 mil 432 millones de pesos del tercer trimestre de 2024, tuvo una ganancia de 58 mil 412 millones de pesos en los tres meses terminados en septiembre de 2025.

La empresa continúa haciendo esfuerzos para atender el crecimiento de la demanda de energía eléctrica en México, mientras capitaliza inversiones públicas en un nuevo marco regulatorio propiciado por la reforma energética de la presidenta Claudia Sheinbaum.

