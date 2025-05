El sistema financiero supervisado en México es acechado de nueva cuenta por el fantasma del fraude, la falta de información a los ahorradores afectados y ausencia de la autoridad. La situación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Consejo de Asistencia al Microemprendedor CAME, tiene en vilo a más de un millón de clientes que no saben qué pasará con su dinero invertido en la firma.

Este martes, un grupo de ahorradores se manifestó a las afueras de Palacio Nacional, donde entregaron un escrito pidiendo la intervención del gobierno federal para salvar sus ahorros. Previamente, ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y mucho menos la Condusef, han podido darles información clara sobre qué está pasando con su dinero invertido en la firma.

Tal como ocurrió en 2014 con el fraude realizado por la también Sofipo, Ficrea, CAME tiene una fuerte base de clientes de la tercera edad afectados por su situación financiera. En muchos casos, apenas se están enterando de la situación y empiezan a buscar respuestas sobre el tema.

“Hoy se me rompía el corazón de ver a tantas personas, pero en especial este señor de verdad con su ropita rota. Es la cosa más cruel e inhumana que he visto que alguien se atreva a hacer”, contó a El Universal una de las afectadas, quien relató la llegada de un adulto mayor a Palacio Nacional, quien en días pasado acudió a su sucursal de CAME en su comunidad y la encontró cerrada, y ya no es atendido por ningún personal de la firma y desconoce el estatus de su dinero.

“La gente no sabe porqué las sucursales están cerradas. No hay un letrero que les avise. La gente que es de la tercera edad, pues no le sabe la tecnología. Otras personas no tienen ni idea de lo que está sucediendo, sino hasta que terminan sus plazos y que se intenten acercar se van a dar cuenta de lo que pasa”, relató la afectada.

Desde ahorros pequeños, pero también patrimonios que rebasan los 200 mil pesos están perdidos en el silencio de CAME. Los afectados relatan que no hay respuesta en ningún lado, con una empresa que ya cambió de edificio, ha desaparecido de las redes sociales, bajó su aplicación y ha bajado su página de internet y una autoridad que hasta el momento no tiene respuestas ante la situación.

¿Tienen inversiones en la sociedad financiera #CAME ?

Ya cerró sus oficinas centrales en #CDMX

Falta ver el recuento de daños en #Aguascalientes y la cantidad de afectados.

La aplicación ya no funciona. pic.twitter.com/Ey8LwUCC7S — Luis Gerardo (@LuisGCortez) May 6, 2025

Entre las historias de adultos mayores afectados, resalta un matrimonio de jubilados del ISSSTE. El esposo, actualmente de 80 años, tiene perdidos 2.5 millones de pesos y a su esposa 100 mil pesos. La asesora de CAME, incluso cuando ya había señales de problemas en la firma, les ofreció incentivos y tasas atractivas para que invirtieran más, aprovechando la “confianza” en la regulación de la CNBV y Condusef.

Otro caso es el de otro mayor que perdió 300 mil pesos y no pudo levantar una queja por desconocimiento tecnológico y falta de comprobantes.

Así hay personas con discapacidad, madres de familia y adultos mayores entre los afectados, con montos desde cantidades pequeñas hasta millones de pesos.

¿Qué pasa con CAME?

La sofipo CAME donde lo que más alerta es ausencia total de información oficial. La firma se ha especializado por 30 años en microcréditos y acumula ahorros por más de mil 500 millones de pesos.

La situación financiera de CAME es consecuencia de años de problemas financieros: al cierre de 2024, la Sofipo acumulaba una deuda bancaria de dos mil 679 millones de pesos, equivalente al 43% del total del sector, y reportaba pérdidas anuales por 427 millones de pesos.

Pese a inyecciones de capital recientes, la entidad no logró revertir sus pérdidas ni cumplir con los requerimientos regulatorios, omitiendo reportar sus niveles de capitalización y siendo sancionada en múltiples ocasiones por la CNBV, principalmente por fallas en la prevención de lavado de dinero y control interno. La situación se agravó con la suspensión de operaciones digitales y la falta de respuesta de las autoridades financieras, lo que ha profundizado la desconfianza y el temor entre los ahorradores.

El caso de CAME recuerda al fraude de Ficrea en 2014, ya que la empresa ofrecía productos de inversión con rendimientos excepcionalmente altos, de hasta 16% anual, atrayendo a miles de personas, muchas de ellas de la tercera edad, con la promesa de seguridad respaldada por la regulación.

CAME, ¿y las autoridades?

Hasta el momento, los afectados solo han tenido una reunión con la Comisión Bancaria en la que no se permitió el acceso a medios de comunicación.

De acuerdo con la afectada, durante el acto, las autoridades les informaron que la sofipo está en su derecho de tomar medidas legales y agotar instancias, pero no les proporcionaron información clara sobre la situación.

La CNBV les sugirió acudir a la Condusef, aunque los ahorradores ya sabían que esa no era la vía adecuada. Al acudir a esa dependencia, les confirmaron que solo pueden recibir quejas y emitir dictámenes, pero no pueden actuar si la parte acusada no asiste. Además, la institución aclaró que su función es solo de conciliación y no pueden intervenir directamente.

“Fuimos a la Condusef la semana pasada y nos dijeron que no pueden hacer nada. No pueden salir de eso y pues más adelante recibirán nuestras quejas y harán un dictamen. Ellos no pueden hacer nada y si la parte a la que estamos acusando no asiste, pues no pueden hacer nada”, relató.

Actualmente, son más de 600 afectados los que se han organizado y han realizado diferentes protestas. Este martes lograron que les recibieran sus peticiones en Palacio Nacional y el próximo martes 13 de mayo, a las 10:00 horas, harán un plantón frente a la CNBV, al sur de la Ciudad de México, en sus instalaciones en Plaza Inn.

“Muchos están preocupados, temerosos. Muchos tienen miedo por las represalias de esta gente. Hay muchos que quieren venir pero los dejaron sin un peso. Están preocupados porque no alcanza para un abogado. Cobran muy caro por la situación y venir desde sus Estados afecta su trabajo, pero todos están dispuestos a luchar”, dijo.

