Tras dos años en que escasearon los autos nuevos y la única opción en el mercado era comprar un coche seminuevo, ahora la situación cambió.

La llegada de automotrices chinas con suficiente inventario de nuevas unidades y las facilidades que está otorgando el gobierno federal para legalizar a los llamados autos chocolate, ocasionó una disminución en la venta de vehículos seminuevos, dijeron expertos en entrevista con EL UNIVERSAL.

La Asociación Nacional de Comerciantes en Automóviles y Camiones Nuevos y Usados (ANCA), que agrupa a 413 agencias dedicadas a la venta de autos seminuevos, señaló que el mercado “está sano, aunque no del todo”, pues las plataformas como OLX Autos y Kavak empezaron a comprar coches usados a precios altos y se hicieron de un inventario muy grande que ahora no pueden colocar.

Fuente: Inegi

“Cuando llegó la competencia de estos dos entes, de la noche a la mañana inflaron los precios porque estaban comprando los autos por arriba del precio de venta del libro azul”, comentó Rafael Rueda, presidente de ANCA.

A mediados de año, OLX Autos informó el cierre de sus operaciones en México y aún no termina de rematar su inventario. También cerró en Argentina, Chile y Colombia.

Inflaron el mercado

En opinión de Rueda, OLX Autos y Kavak están “pagando el noviciado” de entrar al mercado, por lo que ya no están comprando tantos autos e incluso, en el caso de Kavak, manejan el esquema a consignación porque se llenaron de inventario, el cual no es fácil de desplazar ahora que hay más unidades nuevas.

“Inflaron el mercado, los precios, y afectaron al comprador final”, señaló el presidente de ANCA.

Para competir con las plataformas de venta de seminuevos, los distribuidores de ANCA se asociaron con Scotiabank para dar una tasa preferencial de 12.99% en crédito automotriz, cuando las agencias de autos nuevos dan una tasa de 14% a 16%; además ofrecen una garantía de 20 mil kilómetros o un año en la caja y motor.

“Los bancos ya se dieron cuenta que somos negocios serios en los que se puede confiar. Tenemos carteras muy limpias y es un requisito para varios bancos ser socio ANCA. Tampoco compramos vehículos viejitos; modelo 2017 o 2018, como máximo”, comentó Rueda.

Confían en El Buen Fin

ANCA reconoció que las ventas están bajas, pero esperan que mejoren a partir de El Buen Fin. En cuanto a precios, ahora están “más estabilizados”.

Roberto Esparza, director de BitCar, dio a conocer que el financiamiento para adquirir automóviles nuevos se ha recuperado durante este año, mientras que el crédito para seminuevos perdió ritmo.

Esto significó un giro frente al año pasado, cuando se incrementó 12% en el caso de los vehículos seminuevos y apenas creció 1% para los automóviles nuevos.

El resultado de este año puede haber afectado a las empresas que operan únicamente en el segmento de seminuevos, indicó.

El gerente para México de J.D. Power, Gerardo Gómez, coincidió en que la llegada de nuevas marcas chinas ha mejorado la disponibilidad de autos nuevos, pero sigue habiendo alta demanda de seminuevos.

“Los seminuevos estaban muy cotizados porque era la única alternativa que había a los nuevos y se empezaron a apreciar. Cuando llegaron estas plataformas [OLX y Kavak] te daban muy buen precio por tu auto usado y te simplificaban el proceso, te daban la confianza para que les vendieras tu auto cosa que los distribuidores algunos hacían y otros no.

“Las plataformas te lo ponían todo muy fácil, se hacía por internet, hacías la cita, llegabas y todo muy rápido. Todos voltearon a venderles sus coches, pero luego se volcaron al financiamiento, seguros y se empezó a hacer un negocio más grande fuera del objetivo que era vender autos”, explicó Gómez.

En su opinión, las plataformas se abrieron a tantas opciones que se olvidaron de solucionar al cliente lo básico: comprar o vender a buen precio. “De repente se armaron de tanto inventario con el costo financiero que representa y si no tienen buen volumen de desplazamiento, el negocio no está siendo tan atractivo como inicialmente se veía.

“Se conjuntó una situación del mercado que los hizo despegar, explotar, pero ahorita los distribuidores se volvieron más competitivos para tomar los seminuevos”, consideró Gómez.

Autos chocolate

La legalización de los autos chocolate también afecta al negocio de la venta de autos seminuevos.

El presidente de ANCA expuso que en la frontera entran muchos autos usados con “un permiso” y después se revenden. “Entra mucho auto de salvamento, mucha basura, y el gobierno no entiende que afecta al mercado local, sobre todo a los asociados en el norte del país.

“No pagan los impuestos que deberían pagar, pagan 2 mil pesos por la legalización y muchas de estas unidades son de salvamento (declaradas como no aptos para circular en Estados Unidos) y la gente no lo sabe. Cuando lo legalizas te ponen una calcomanía, pero ingresan en frontera y los refactura una tercera persona, por lo que no todo mundo tiene el título de propiedad de estos vehículos”, explicó Rueda.

Del 1 de marzo al 26 de septiembre, un millón 803 mil 58 autos chocolate han obtenido placas, cifra que supera casi en 100 mil unidades a la matriculación de autos nuevos vendidos en periodo similar.

El gobierno federal subraya que la regularización contribuye a mejorar la seguridad pública al incluir estos vehículos en el Registro Público Vehicular (Repuve), lo que permite identificar a los propietarios y evitar su uso en actividades ilícitas.

El director general de Kaso y Asociados, Armando Soto, agregó que se necesita un mecanismo público como el Repuve que permita tener una referencia de las condiciones del parque vehicular porque “hasta que el cliente no cuente con información exacta de la vida de un vehículo”, el mercado de seminuevos es complicado y de cierto riesgo.

“Lo acotas si le compras a un distribuidor, a Kavak o un socio ANCA bien establecido, pero la mayor venta se da entre particulares. Falta un Repuve donde puedas consultar la vida del vehículo, su número de accidentes. Es un problema serio porque no hay registro de eso”, indicó Soto.