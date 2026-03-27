Los inversionistas sucumbieron al miedo de una crisis energética y abandonaron las bolsas de valores más importantes del mundo.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió ayer 1.7% y acabó sobre 67 mil 61 puntos. De las 35 compañías que lo conforman, 33 entregaron números rojos y la peor parte se la llevó la promotora y operadora de infraestructura Pinfra, cuyas acciones bajaron 4%, mientras que la cementera GCC y Televisa fueron las únicas que ganaron.

La BMV perdió por la incertidumbre geopolítica global y porque el Banco de México (Banxico) tomó por sorpresa a los analistas, al recortar la principal tasa de interés de 7% a 6.75%, opinó la directora de Inversión IMB Capital Quants, Laura Torres.

“El panorama está dominado por un sentimiento de miedo externo derivado del conflicto en Medio Oriente, donde un bloqueo en el estrecho de Ormuz y la ofensiva militar directa de la administración de Donald Trump han disparado las alarmas sobre la estabilidad energética”, indicó.

Ante la situación, Torres señaló que los inversionistas abandonaron activos que tenían en México y otros países con economías emergentes para refugiarse en el dólar, movimiento que se intensificó ante la decisión de Banxico de recortar la tasa, ya que restó atractivo a los activos denominados en pesos y empujó la BMV a la baja.

Las plazas estadounidenses también se tiñeron de rojo y el Nasdaq tuvo el peor resultado al retroceder 2.4%. Le siguió el S&P 500, que agrupa a 500 compañías de alta capitalización, con caída de 1.7%; y el Promedio Industrial Dow Jones, con un retroceso de 1%.

Destacó que el índice de semiconductores de Filadelfia se redujo 4.8% tras el anuncio de Alphabet, la matriz de Google y la tercera empresa más valiosa del mundo, de un algoritmo que podría reducir el uso de memoria para aplicaciones de inteligencia artificial.

Los índices más importantes en América Latina, Europa y Asia también cayeron ayer.

Estrategas de Banorte mencionaron el escepticismo sobre un acuerdo para concluir la guerra en Medio Oriente. Tras el cierre de las bolsas de valores, Trump comentó que extenderá una pausa a los ataques a instalaciones de energía de Irán al 6 de abril.

Los petroprecios siguieron al alza y el barril de Brent se despidió el jueves en 101.89 dólares. Pemex informó que el barril de petróleo nacional repuntó a 95.07 dólares.

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