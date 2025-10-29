El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano, informó que las instituciones financieras adoptarán mejores prácticas y controles para prevenir el lavado de dinero.

De acuerdo con el directivo, se elaborarán mejores prácticas en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y combate al financiamiento de actividades ilícitas, con el objetivo de cerrar la brecha entre la regulación estadounidense y la mexicana.

En ese sentido, detalló que se elaborarán y distribuirán reportes sobre tipologías de delitos en materia de prevención de lavado de dinero.

Romano aseguró que a partir del 1 de julio de 2026, se recomienda identificar a las personas que depositen o retiren dinero en efectivo por montos a partir de 140 mil pesos, con una identificación oficial y controles biométricos.

Detalló que entre los cambios propuestos, se recomienda que las transferencias internacionales sean realizadas o recibidas únicamente entre cuentahabientes. Para personas morales, de manera inmediata y para personas físicas, a partir del 30 de junio de 2027.

Romano dijo que se trata de medidas sugeridas por los bancos en México y no obedecen a sugerencias de autoridades de nuestro país o de Estados Unidos.

El líder de los banqueros resaltó que los bancos se sumarán a una plataforma tecnológica de intercambio de información además de que se llevarán a cabo reuniones de trabajo periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al mismo tiempo que agregó que se trabajará en identificar ajustes requeridos a reformas de ley o disposiciones aplicables a todo el sector financiero.

