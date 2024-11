Automotrices chinas en México no afectan relación comercial con América del Norte; "no hay queja por parte de nuestros socios": AMDA En conferencia de prensa, el presidente de la asociación resaltó que los vehículos chinos no se exportan a EU y que aquellos sin tratado comercial con México pagan un arancel del 20%

La AMDA considera que México tiene la decisión estratégica de conservar la integración con Norteamérica, más allá de un discurso político de coyuntura y está alineada a los procesos productivos de la región. Foto: Archivo/El Universal