De enero a septiembre, se financiaron 751 mil 292 vehículos nuevos y usados a través de las tres principales opciones de crédito: financieras de marca, bancos y autofinanciamiento, de acuerdo con el Reporte de Financiamiento de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y JATO Dynamics.

Este número de unidades representa un crecimiento de 15%, respecto al mismo periodo del año pasado.

Del total de créditos, el 85.4% o 641 mil 974 autos fueron para compra de vehículos y el restante 14.6% fue para la compra de autos seminuevos con 109 mil 318 unidades.

El financiamiento para la compra de autos nuevos creció 17% y para autos usados un 6%.

Los financiamientos por tipo de institución se mantuvieron estables: 92% por parte de las financieras de marca ligadas a las armadoras fueron para unidades nuevas y 8% para autos usados.

GM Financial de México, con el mayor incremento en créditos para autos

Las financieras de marca con mayor incremento en colocación de créditos fueron GM Financial de México con 35%; Mazda Financial Services (Santander) con 32.7%; y Volkswagen Financial Services un crecimiento de 24.7%.

Mientras que los bancos dieron 66% de sus créditos para la compra de autos nuevos y 34% para autos usados.

Los bancos con mayor crecimiento en colocación de créditos automotrices fueron Scotiabank Inverlat con 80.5%; BBVA con 29%; y Grupo Financiero Inbursa con 22.4%.

En cuanto al autofinanciamiento, se compraron 8 mil 218 autos con este esquema de crédito que funciona parecido a una tanda, es decir, 1.2% del mercado.

Los principales plazos para pagar un crédito automotriz fueron 36, 48, 60 y 72 meses, equivalentes al 76% del total de las ventas a septiembre.

