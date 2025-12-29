Como parte de su compromiso social, Credifiel realizó una colecta solidaria en la que sus colaboradores se sumaron de manera voluntaria para brindar apoyo a personas en situación de calle en las inmediaciones de instituciones de salud en la Ciudad de México. Para ellos, permanecer cerca de la gente es parte esencial de quiénes son, porque todos formamos parte de un mismo país y compartimos una misma comunidad.

México es un lugar solidario, construido por manos que ayudan, escuchan y acompañan. Por ello, Credifiel impulsó esta acción social con el corazón puesto en quienes hoy necesitan abrigo y apoyo, convencidos de que cada gesto refleja el valor de cuidarnos entre nosotros.

Sus colaboradores participaron con entusiasmo y profundo sentido humano, reuniendo cobijas, agua, galletas y tortas que entregaron en distintas instituciones de salud. Más allá de los apoyos materiales, buscaron ofrecer cercanía, reconocimiento y la certeza de que nadie está solo. Porque cuando actuamos juntos, recordamos que la empatía también transforma realidades.

Foto: Cortesía Credifiel

Cada entrega fue un momento de encuentro y respeto, que reafirma los valores de la empresa y su deseo de contribuir al bienestar de las personas que forman parte de este país. Estas iniciativas no son solo actividades aisladas, sino parte de un compromiso permanente con la comunidad y con la construcción de un México más humano.

Esta acción se suma a los programas sociales que la financiera impulsa dentro y fuera de la organización, porque sus colaboradores estan convencidos de que el verdadero crecimiento incluye tender la mano y acompañar a quienes más lo necesitan. Más allá de ofrecer soluciones financieras, Credifiel busca estar presentes, sumar esfuerzos y fortalecer los lazos que nos unen como sociedad.

De esta manera, integraron una estrategia ESG y Responsabilidad Social 2025 con un enfoque profundamente humano, que promueve la inclusión, la solidaridad y el cuidado mutuo. Credifiel cree que todos somos México y por ello seguirán impulsando acciones que construyan comunidad, generen esperanza y nos recuerden que el bienestar colectivo es un camino que recorremos juntos.