La American Society of Mexico (Amsoc), que agrupa a los empresarios estadounidenses en México, hizo un llamado al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a atender los "pendientes" que Estados Unidos ve como "grandes irritantes", tras el anuncio de la posible imposición de un arancel de 30% a productos mexicanos a partir del 1 de agosto.

"Presidenta Sheinbaum, desde The American Society of Mexico buscamos coadyuvar para que su Gobierno logre resolver con éxito los pendientes que en Washington ya no se ven como asuntos menores, sino como grandes irritantes", señaló Larry Rubin, presidente de Amsoc, en un comunicado.

Rubin agregó que antes algunos de estos pendientes "se dejaban pasar", pero "hoy no, porque México ya no es un socio más: es el socio más importante de Estados Unidos".

La mañana del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 30% a los productos mexicanos, a partir del 1 de agosto.

En una carta dirigida a Sheinbaum, Trump advirtió que las tarifas podrían subir o bajar, dependiendo de la relación bilateral, al tiempo que criticó al Gobierno de Sheinbaum por no frenar a los cárteles y el flujo de drogas, especialmente fentanilo.

La Amsoc reiteró en un pronunciamiento su disposición a "colaborar activamente" con el Gobierno mexicano "para impulsar soluciones que fortalezcan la relación bilateral y eviten medidas que puedan afectar a ambos países".

Pendientes e incumplimiento en torno al T-MEC preocupan en EU

La agrupación consideró "urgente reforzar el Estado de derecho", ante el aumento de robos a transportistas, almacenes y empresas, que "junto con la operación de grupos del crimen organizado y la porosidad de las aduanas, afecta directamente el comercio bilateral y la competitividad regional".

Asimismo, destacó que uno de los temas "que más preocupa a socios en Estados Unidos es la permanencia de México en la lista de observación prioritaria (Priority Watch List)" por incumplimiento del tratado comercial de Norteamérica (T-MEC) en propiedad intelectual.

Particularmente, señaló la falta de legislación para datos de prueba para farmacéuticos y agroquímicos, deficiencias contra la piratería, y falta de transparencia y lentitud en los procesos.

Además, recordó que a cinco años de vigencia del T-MEC, la aprobación de leyes clave para su implementación sigue pendiente, lo que "envía un mensaje de desinterés" de México por sus compromisos internacionales.

También dijo que la imposición de nuevos requisitos y barreras a la inversión estadounidense en México envía una "señal equivocada", en un contexto de "oportunidades históricas por el nearshoring".

"Los tiempos han cambiado: temas que antes podían pasar desapercibidos, hoy son monitoreados de cerca por autoridades en Washington y por el sector privado norteamericano", zanjó la Amsoc.

Ante el anuncio de Trump, el Gobierno de México informó que ya se encuentra en negociaciones con el país vecino y calificó la posible imposición de tarifas como "un trato injusto".

