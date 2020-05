Alertan ante riesgo de outsourcing ilegal

La subcontratación de personal puede ser un mecanismo que facilite el empleo en el momento en el que la economía empiece a reactivarse tras la pandemia de Covid-19, siempre y cuando se haga dentro de la ley, afirmó el director General de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), Pablo Lezama.

“[Ante el panorama actual] hay que tener mucho cuidado en que no vaya a proliferar, o vaya a ser un campo de oportunidad para el outsourcing ilegal”, advirtió.

Consideró que debe mirarse el problema de manera integral: “Estamos atravesando por una época de pérdida de empleos, negocios que están cerrando. ¿Cómo le vamos a hacer para que la economía se pueda reactivar?

”En términos laborales, lo importante es que la gente tenga trabajos con seguridad social, con Infonavit, que paguen impuestos y que contribuyan al desarrollo del trabajador”, dijo el director General de la AMECH.

Expuso: “Las empresas de subcontratación que operan dentro de la ley deben distinguirse por enriquecer a los empleados. Si eso no sucede, vamos a tener problemas, pero si a eso se suma que las compañías de outsourcing informales no pagan impuestos, no tienen registro en el Seguro Social, evaden las obligaciones del personal y en lugar de enriquecerlo, lo empobrece, pues eso no va a funcionar”.

En opinión de Lezama, las empresas de subcontratación legal “hicieron un esfuerzo muy importante y buscaron mantener sus plantas de trabajadores”.

Las pérdidas de empleo que empezaron a verse en ese rubro se dieron en sectores como el restaurantero, ya que las actividades consideradas no esenciales tuvieron que empezar a cerrar.

Por el contrario, detalló, donde ha habido mayor demanda en los últimos meses ha sido en los servicios médicos, así como en los hospitales, laboratorios, todo el sector de logística.

“Entre otros trabajos que se han mantenido están los call centers y, en general, todo el que se puede hacer desde la casa tiene un impacto menor”, señaló el directivo.

Además, dijo que la subcontratación legal tiene diferentes ventajas para cuando empiece la reactivación en la materia, ya que se trata de empresas que tienen un despliegue a nivel nacional, mientras que otras, por región, y algunas, en las ciudades más importantes.

“Entonces es muy fácil que el desempleado pueda encontrar alguna empresa de tercerización para enviar su currículum o solicitud de trabajo, ya sea vía electrónica o de forma física”, afirmó.