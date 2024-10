El fabricante aeroespacial Airbus anunció que va a suprimir hasta 2 mil 500 empleos en su división de Defensa y Espacio, un proceso que se extenderá hasta mediados de 2026.

La medida se inscribe en el intento de la empresa europea de adaptarse a "un panorama comercial complejo" continuado en el tiempo, sobre todo en su división de Sistema Espaciales, en la que "se registraron cargos financieros significativos en 2023 y 2024", señaló en un comunicado.

"En los últimos años, el sector de defensa y espacial (...) se ha visto afectado por un contexto de negocio con transformaciones aceleradas y desafíos crecientes, con cadenas de suministro interrumpidas, cambios rápidos en la forma de hacer la guerra y una creciente presión de costos debido a restricciones presupuestarias", señaló el consejero delegado de Airbus Defensa y Espacio, Mike Schoellhorn.

La empresa no ofreció detalles de en qué países o instalaciones se producirá este recorte de empleo, pero sí dio a entender que no habría despidos ("no se prevén acciones forzosas", según la nota).

"Airbus trabajará con sus interlocutores sociales para limitar el impacto recurriendo a todas las medidas sociales disponibles", aseguró.

"Airbus tiene una larga trayectoria de actuación como empleador responsable en situaciones difíciles y esta vez no será diferente", afirmó por su parte Schoellhorn.

"Sin embargo, está claro que debemos adaptarnos si queremos defender nuestra industria y liderar el ecosistema de defensa aeroespacial de Europa", recalcó.

Airbus implementa una nueva estructura organizativa

La empresa detalló que las medidas previstas incluyen "una estructura organizativa más eficaz y eficiente" para la división de Defensa y Espacio, tanto en su sede central como en "una rendición de cuentas completa a nivel operativo" en las líneas de negocio de Propulsión Aérea, Sistemas Espaciales e Inteligencia Conectada.

Airbus realizó un cargo financiero de 989 millones de euros en su división de Defensa y Espacio en el primer semestre de este año, lo que supuso que el beneficio neto de la firma cayera un 46% interanual.

En 2023, el gigante aeroespacial tuvo que hacer otra provisión de 600 millones de euros por las dificultades de su sector espacial, especialmente en los satélites y por una cadena de incidentes y retrasos del nuevo cohete europeo Ariane 6.

Esa provisión hizo que el beneficio neto de Airbus bajara un 11 % en 2023 respecto al del ejercicio precedente.





