Agregan los 33 mil mdp del fondo de Salud al dictamen del presupuesto 2021

El dictamen con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2021 contiene artículos transitorios en los que se incluyen los 33 mil millones de pesos que serán utilizados en el sector Salud y la eliminación de los fideicomisos.



En el documento que habrán de analizar, discutir y aprobar diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se establece en el artículo octavo, que el presupuesto aprobado del Ramo 12 de Salud se incluye los 33 mil millones de pesos que se concentrarán en la Tesorería de la Federación (Tesofe), con cargo al patrimonio del Fondo de Salud para el Bienestar.



Lo anterior en los términos de lo señalado en el transitorio Décimo Quinto de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, los cuales se destinarán para el fortalecimiento de las acciones en Salud previstas en este presupuesto.



De igual manera contiene el artículo décimo sexto referente a la eliminación de los fideicomisos, en el cual se manifiesta que las entidades de la administración pública federal que tenían a su cargo alguno de los que se extinguirán, contarán con un tiempo determinado para darles salida.

Lea también: Diputados avalan Ley de Ingresos con 33 mil mdp del Fondo de Salud



Tendrán 60 días hábiles a partir de la publicación del decreto del PEF 2021 para emitir o adecuar las disposiciones, reglas o mecanismos específicos, sin perjuicio de que, con cargo a su presupuesto autorizado, puedan continuar realizando las erogaciones o entregando los apoyos que se venían otorgando con cargo al patrimonio de esos instrumentos jurídicos, cuando así corresponda, en tanto emiten las disposiciones correspondientes.



El dictamen pone a consideración de los diputados de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un gasto neto de 6 billones 295 mil 736 millones de pesos, que representa el 0.3% menor en términos reales respecto al aprobado para el ejercicio del 2020.

Gasto federalizado

A diferencia del proyecto enviado por el Ejecutivo, se hacen seis cambios de forma en el articulado, considerando las opiniones de diversas comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados.



Para el gasto federalizado a través de aportaciones, se señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) seguirá distribuyendo los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en proporción directa al número de habitantes de cada entidad federativas.

Lea también: Alianza Federalista llama a diputados rechazar recorte a estados y municipios



Lo anterior, con base a información del Censo de Población y Vivienda del 2020, del Inegi, pero en caso de que no se tenga, se deberá considerar la información trimestral de población por cada estado de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.



Para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, la SHCP distribuirá los recursos de la misma manera considerando el último Producto Interno Bruto per cápita no minero ni petrolero de la entidad y del Censo de Población y Vivienda 2020.



Se establece que los proyectos que reciban recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal deberán contar con la participación de los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a fin de considerar su opinión en cuanto a su factibilidad.

Cambio climático

Ante el cambio climático como amenaza mundial con impactos negativos sobre la población, la Comisión de Presupuesto considera que la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporte en su página de internet las acciones que está implementando el gobierno federal para su mitigación y adaptación.

Lea también: Alcalde de Coyoacán se une a exigencia para que no disminuyan su presupuesto para 2021

Mujeres y niños

Ante la crisis por la pandemia, es necesario tomar medidas necesarias y urgentes, entre ellas, sobresale contar con herramientas que permitan remediar las desigualdades entre mujeres y hombres.



Por lo que se instruye a la SHCP a que realice durante el 2021 el análisis y revisión de la metodología utilizada para la conformación del anexo transversal referente a los recursos para las erogaciones para la igualdad entre mujeres que permitan realizar una mejor estimación de las asignaciones del proyecto del 2022.



Lo mismo para el anexo transversal para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes.

Anticorrupción

A la secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, se le pide dar seguimiento a la implementación del Anexo Transversal Anticorrupción del 2020, para lo cual se recomienda que elabore un informe anual de ejecución y seguimiento del mismo con base en la metodología presentada para el ejercicio fiscal 2021. Dicho informe deberá presentarse a esta Cámara de Diputados.

cev/rcr