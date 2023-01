Acusan dificultad en créditos para comunidad LGTBQ+

Integrantes de la comunidad LGTBQ+ lanzarán en México su propia tarjeta de crédito, cuya meta es tener mayor impacto social y un producto que reconozca a sus miembros, además de otorgar beneficios como puntos en compras.

El fundador de la comunidad digital PrideMx, Luis Villavicencio, dio a conocer que la tarjeta se lanzará entre abril y mayo próximo, de mano de una Sofom y será aceptada en cualquier comercio, con lo que se busca aprovechar un mercado de 100 millones de dólares al año en el país, así como avanzar en la inclusión financiera.

“La tarjeta de crédito tendrá una identificación directamente con la comunidad. Tendrá los colores, con frases que te representen y que te hagan sentir orgulloso. Lo que estamos tratando de crear es un producto que cuando lo saques en el restaurante, en la tienda o en tus compras favoritas puedas demostrar con orgullo, que eres o gay o lesbiana o trans o no, binaria, etcétera. El objetivo es generar un sentimiento de representación y de orgullo”, explicó.

Sin dar más detalles de la Sofom con la que se presentará esta tarjeta en el mercado mexicano, Villavicencio dijo que otorgará una línea de crédito entre 5 mil a 50 mil pesos en una etapa inicial. Una vez que se conozca el comportamiento de los clientes en la comunidad, se buscará adecuar las tasas de interés con compromiso social, con lo que se busca competir con otros productos en el mercado.

“Tiene el objetivo de crear comunidad, economía circulante y apoyar a asociaciones que respaldan a la comunidad”, dijo.

Villavicencio resaltó que en México no hay productos financieros enfocados en la comunidad LGTBQ+ y que aún en los bancos se tienen dificultades para la contratación en caso de que el cónyuge sea del mismo sexo o una persona esté en el proceso de adopción de una nueva identidad, entre otros aspectos que siguen afectando a este sector de la población.

“Dependiendo de la manera en que socialmente te veas es la posibilidad que tienes de acceder a ciertos servicios. Hay una discriminación para ciertas poblaciones dentro de la comunidad donde a lo mejor tú ya no eres Juan si no eres María, y hacer que el cajero de un banco de una sucursal entienda que estás en este proceso de cambio de documentación hace una experiencia muy poco placentera. Hoy no existe un producto que sea directamente enfocado a la comunidad”, añadió.

En su etapa inicial, la tarjeta de crédito estará disponible en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, acompañada de una aplicación móvil en la que se podrá acceder a una digital.

En el largo plazo, si las condiciones de mercado son favorables y la tarjeta tiene buenos resultados en la comunidad, PrideMX buscará otro tipo de servicios financieros e incluso no descarta analizar alguna licencia con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como parte del impulso a la inclusión financiera en este sector del país.

La comunidad PrideMX cuenta con más de 12 mil usuarios activos y la inversión para el lanzamiento de su primer producto financiero alcanzará 3.6 millones de dólares en 2023.

En general, la banca privada otorgó créditos por 5 billones 436 mil millones de pesos a noviembre pasado, 4.8% más que en el mismo periodo de 2021 al restar la inflación.

Poco más de la mitad de los préstamos (54%) se destinaron a las empresas privadas, principalmente en la industria manufacturera, según la información más reciente del Banco de México.