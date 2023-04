Uno de los delitos de alto impacto inmersos en la contabilidad y el análisis de instituciones especializadas, como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es el Homicidio Culposo. Si recordamos que comete el delito de Homicidio el que priva de la vida a otro y, que penalmente se clasifica como Culposo en Guanajuato, según lo establece el artículo 14 de su Código Penal que a la letra estipula:

(…) cuando el sujeto activo produce un resultado típico que no previó siendo previsible o que previó confiando en que no se produciría, siempre que dicho resultado sea debido a la inobservancia del cuidado que le incumbe, según las condiciones y sus circunstancias personales.

En términos coloquiales, es culposo cuando quien lo comete no tenía la intención de hacerlo, y en consecuencia, el delito se provoca por el deterioro de la capacidad de reacción y control para que ocurriera o no el acto.

Los índices delictivos en este apartado, registrados tanto en fuentes hemerográficas como en datos que las corporaciones policiacas de la localidad publican, y cotejados en las cifras que presenta oficial y periódicamente el SESNSP muestran una constante desde la perspectiva de las autoridades y la de la misma ciudadanía, que se destaca en algunos elementos de especial atención en la ecuación de los sucesos registrados. Entre ellos: 1) La mayoría de homicidios culposos se refieren a sucesos ocurridos en la vía pública, especialmente en accidentes de tránsito; 2) En ellos, es notoria la imprudencia de los conductores que, entre otras variables, reportan estar bajo influencia de alguna sustancia, como alcohol o psicotrópicos y/o enervantes que alteran la percepción de la realidad y el control del vehículo a su cargo.

Los datos anteriores no son quizá las únicas causas de los homicidios culposos, pero sí, los que en mayor parte pudieron ser evitados y/o prevenidos, pues los elementos ya identificados en la ecuación, obedecen a temas de salud pública y de seguridad, que mediante acciones concretas y coordinación, con la participación de la sociedad civil desde los sectores de mayor influencia, deberán fortalecer la cultura de la prevención y el rechazo al consumo de sustancias, con la evidente disparidad que existe al estar detrás del volante y consumirlas.

Partamos de algunos datos precisos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011, La población mexicana se caracteriza por presentar altos consumos de alcohol por ocasión. Del 2008 al 2011 a nivel nacional, el porcentaje de consumo entre la población de 12 a 65 años, incrementó del 26.6% al 32.8%; por si esto fuera preocupante, solamente la población entre 12 y 17 años incrementó durante el mismo periodo de 9% al 14.5%

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014, mostró que el 56.5% de los estudiantes de secundaria y bachillerato del Estado de Guanajuato han probado alguna bebida alcohólica al menos una vez en su vida y 16% han consumido alcohol de forma excesiva.

El 25.5% de los alumnos de bachillerato presenta un patrón de consumo problemático del cual, 17.6% son hombres y 13.4% son mujeres (Guanajoven con información de CONADIC, INPRFM, SS, SEP, 2015). Para el año 2012, el 53.6% de los jóvenes de León de 12 a 29 años han tomado una copa completa en su vida, la edad promedio para iniciar a hacerlo es de 15.6 años (INJUG, 2012).

Estas cifras empiezan a tener la correlación que mencionamos anteriormente al encontrar un alto porcentaje de consumo de alcohol en la población que se encuentra involucrada en las estadísticas de accidentes de tránsito, de manera general. Aunado a esto, cifras como las que el INEGI muestra en el estudio generado Estadísticas a propósito del día mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, mencionan que, durante el año 2014, se registraron 378,240 accidentes de tránsito terrestre en las zonas urbanas del país. El 1.1% de los accidentes de tránsito registrados en 2014 corresponden a accidentes fatales; en estos, se registraron 4,708 víctimas mortales. El 33.9% de las víctimas mortales se registró en la intersección de vialidades; en tanto que el día de la semana que presenta mayor incidencia es el domingo con el 22.9% de víctimas. El horario con el mayor porcentaje de personas fallecidas es entre las 18:00 y las 20:59 horas y representa el 18.7%. Por otra parte, el 43.5% de las víctimas mortales corresponde a los conductores de los vehículos involucrados.

Los primeros días del mes de octubre de este año, la ciudad de León amaneció con una terrible noticia que sacudió a todos los estratos de la población, al publicarse un accidente fatal, en el que un vehículo conducido por un adolescente acompañado de otros 6 jóvenes no mayores de 17 años, se impactó entre un árbol y una construcción; ocasionado de acuerdo a los reportes, por la imprudencia y excesiva velocidad que originó la pérdida de control del vehículo, un impacto brutal y la muerte súbita de 5 de los tripulantes, 2 sobrevivientes al impacto, el conductor entre ellos, quien falleció horas más tarde y, hasta el día de hoy, sólo una joven sobreviviente al accidente se debate entre la vida y la muerte, presentando lesiones que, de salvar la vida, le dejarán secuelas con una inminente pérdida a la calidad de vida que tenía previo al accidente.

Más allá de la tragedia y la irreparable pérdida de 7 familias leonesas, la sociedad se duele y conmueve con el suceso, esta lamentable noticia es cuenta para que, dentro del tejido social TODOS debamos manejar una especial atención a este apartado dentro de los ‘accidentes’ que siguen registrándose mes a mes. Nadie debería perder a su padre, hijo, hermano, amigo o quien sea, de una forma evidentemente previsible.

El Observatorio Ciudadano de León ha propuesto a las autoridades locales atender esta problemática a través de una política pública transversal, a la par de transparentar el tema de atención y tratamiento a las adicciones que son un problema de Salud Pública. Implementar campañas masivas, permanentes y efectivas sobre prevención y atención de adicciones, así como fortalecer los programas dirigidos a dotar de herramientas a padres de familia para prevenir y atender las adicciones desde su núcleo.

La Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato y la reglamentación municipal contemplan reglas claras que el municipio y las autoridades competentes deben aplicar sin ningún miramiento particular, por lo que para su correcto ejercicio hemos propuesto su revisión y, en su caso, modificación en favor de los intereses de la población y la salvaguarda de la integridad física y psíquica de todos.

Hemos expresado también a la autoridad, apoyar las opciones que favorecen la seguridad e integridad física de nuestros jóvenes, en cuanto a servicios de transporte personal ejecutivo que, desde diferentes empresas y modalidades, al utilizarlo requieren el pago a través de tarjeta y la georreferenciación del traslado, elementos que permiten dar seguimiento del acto tanto al usuario como al prestador del servicio.

Este esfuerzo será vagamente fructífero si no se actúa de manera transversal con la población y las autoridades. Como sociedad, tenemos muchos motivos para unirnos, y hacer lo que nos corresponde en demérito de esta problemática cada vez más latente, la razón principal son nuestros hijos por lo que no podemos olvidar que como padres y madres somos el primer referente en la formación de nuestros hijos y, nuestra tarea no termina nunca. Resulta pertinente recordar que la palabra convence pero el ejemplo arrastra, seamos congruentes con nosotros y con ellos.

Enseñemos a nuestros jóvenes a razonar, a decir NO, al final la decisión será de ellos, pero con un buen acompañamiento paterno, amoroso, razonado, congruente y firme (ambos padres juntos o separados) ayudaremos a nuestros jóvenes al dotarlos de herramientas que les permitan cuidar su salud mental y física, buscando que finalmente entre pares se cuiden.

Cada una de las acciones sumadas a un mismo fin, habrán de impactar directamente en la cultura de las presentes y futuras generaciones al reducir los riesgos a los que nos exponemos al ingerir susbstancias inconvenientes y prohibidas y, en su caso, manejar bajo el influjo de ellas. Por otra parte, encarecer las multas, y aumentar los castigos por conducir alcoholizado o drogado, sólo tendrán un impacto segmentado y momentáneo, pero si actuamos en congruencia y reducimos los riesgos bajo un ejemplo como autoridad en casa, y como autoridad aplicando las leyes, así como los empresarios evitando ganancias a costa de vender alcohol a jóvenes; habremos de tener mayores y mejores resultados, bajo un impacto de responsabilidad, autoridad y conciencia social.

Bibliografía:

