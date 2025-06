Changan presentó hace poco su gama de productos iDD, que es la oferta híbrida enchufable que, como es usual en este tipo de vehículos, ofrece un rango combinado de más de 1,200 kilómetros y un desempeño interesante para manejo en ciudad y carretera.

Para conocer más sobre los Changan iDD, que se presentan en el nuevo sedán compacto Eado Plus (se pronuncia “ido”) y la CS55, la marca organizó una ruta a lo largo del país con más de 5 mil kilómetros, desde Cancún hasta Tijuana. A nosotros nos tocó manejar de Campeche a Villahermosa, así que te contamos la experiencia.

Changan Eado Plus iDD

Es uno de sus modelos de más reciente introducción, el cual viene acompañado de la camioneta CS55 Plus iDD. Ambos modelos llegan con un nuevo logo de la marca, el cual también permeará al resto de productos a gasolina que ya conocemos. Pero de regreso al Eado, fue el auto que manejamos en esta parte del recorrido, que aunque son alrededor de 390 kilómetros, tomó en torno a 7 horas de recorrido por el tipo de carreteras de la zona.

El Changan Eado Plus iDD es un sedán compacto que tiene un diseño de líneas alargadas combinadas con elementos cuadrados al interior de los faros o luces traseras. La cabina se percibe amplia y de buena construcción, ya que tras varios kilómetros por asfalto áspero, no se notan ruidos de armado. En cuanto a tecnología, destaca la pantalla central colocada de manera vertical, con 13.2 pulgadas y desde donde se controla prácticamente todo.

Aunque luce poco común al inicio, el acomodo del cuadro de instrumentos por arriba del volante, el cual es chato de arriba y abajo, es muy cómodo para conducir, ya que la velocidad está en la línea de visión y las maniobras son ágiles. Recuerda al i-Cockpit de Peugeot.

Pero pasando al manejo, el Changan Eado Plus iDD es una grata sorpresa, pues combina un motor de 1.5 litros con una batería de 18.4 kWh que ofrecen hasta 1,225 km de rango total, de los cuales 120 pueden ser en modo totalmente eléctrico. Si bien, se trata de un vehículo orientado hacia la eficiencia, tiene una respuesta dinámica que se asemeja al de un coche deportivo, gracias a la parte eléctrica.

Por si no conoces la carretera que va de Campeche a Villahermosa, es de doble sentido y con varias zonas de topes, lo que obliga a realizar rebases con mucha frecuencia. Ahí es donde ambos motores trabajan en conjunto para poder efectuar este tipo de maniobras rápidamente. La dirección, aunque suave, apunta bien y la suspensión está calibrada para ser confortable. Los caminos con aguas azules a los costados y atardeceres de película fueron acompañantes de las 7 horas que estuvimos al volante.

Viajamos cuatro personas en el Eado Plus, una de ellas de más de 1.90 metros de alto, que sorprendentemente cupo bien de altura y espacio de piernas en el asiento trasero. Las vestiduras son de cuero sintético y, aunque comúnmente no mencionamos esto, el aire acondicionado tiene una capacidad de enfriado buena para temperaturas que llegaron a marcar 50º C, con salida de aire incluso en la zona trasera.

La Ruta Changan

La idea de la marca por realizar esta ruta de más de 5 mil kilómetros fue para que diferentes medios e influencers pudieran conocer las cualidades de los vehículos híbridos enchufables que la marca acaba de introducir en nuestro país. Si bien, no fue un reto de eficiencia, sí se pudieron conocer los diferentes modos de manejo para situaciones diversas así como las aptitudes dinámicas, los puntos de venta de Changan en gran parte del territorio nacional y, como es natural en un viaje por carretera, los paisajes y gastronomía de cada región.

De esta manera, Changan crea visibilidad para el Eado Plus iDD y la CS55 Plus iDD, los cuales llegan a competir con productos de otras marcas chinas que ofrecen competidores directos, así como como híbridos tradicionales que, aunque tienen un enfoque diferente, fueron quienes abrieron paso a la electrificación en México. Esto nos habla de que el consumidor está dispuesto, cada vez más, a abrirle las puertas a los híbridos enchufables por la dualidad que su mecánica ofrece en cuanto a desempeño y eficiencia.

