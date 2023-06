Bien lo dice la canción de Frank Sinatra: “Start spreading the news...” en su canción New York, New York, un ícono en la música. Nueva York es un lugar conocido por su energía vibrante, su estilo de vida rápido y su capacidad para capturar la esencia de la elegancia urbana. Esta semana, la ciudad que nunca duerme fue testigo del lanzamiento de la esperada Mazda CX-90.

Esta SUV es el más reciente modelo premium de la reconocida marca automotriz japonesa. El evento fue un encuentro impresionante entre la sofisticación automotriz y el espíritu cosmopolita de Nueva York, creando un ambiente excepcionalmente emocionante para los entusiastas de los automóviles y aquellos que aprecian la elegancia en su máxima expresión.

Abre una nueva propuesta en calidad, diseño y mecánicas dentro de Mazda.

Premium es dar el extra

La Mazda CX-90, es un vehículo premium, en toda la extensión de la controversial palabra.

Cuenta con tres filas de asientos, pero combina la artesanía japonesa y el diseño contemporáneo de tal manera que hace que los ocupantes estén lo más cómodos posibles sin importar el asiento que tengan.

Con su estilo distintivo y líneas aerodinámicas, la CX-90 atrae miradas y despierta emociones a su paso. En el contexto de Nueva York, este estilo vanguardista de Mazda CX-90 es una declaración del objetivo que tiene la marca: ver al vehículo estacionado en el lobby de hoteles más sofisticados y lujosos del mundo y no desencajar con su alrededor.

Podemos decir que, en términos generales, el objetivo se cumple, y con creces.

Una experiencia de nivel

La Gran Manzana alberga a una diversidad de clientes exigentes y sofisticados que valoran la calidad, la elegancia y la experiencia de conducción superior. Mazda demostró que este es el cliente objetivo al que quieren llegar y, para muestra, realizamos una serie de actividades en dos días que podrían hacer cualquiera que adquiera una CX-90.

La primera parte de este plan fue manejar hacia el norte de Nueva York, para escapar del pesado tráfico de Manhattan y adentrarnos en la zona de los parques y reservas naturales que tiene el estado a unos cuantos kilómetros.

En todo el camino, pudimos notar que CX90 está pensado para que el conductor tenga esta emoción al volante que caracteriza a los modelos de la casa japonesa. Sí, es una camioneta de proporciones grandes y está lejos de ser un deportivo, pero Mazda en verdad realizó un trabajo excepcional para hacer que un vehículo de estas características se sienta y se maneje de esta forma.

Parte importante es el uso del sistema del Kinematic Posture control, un asistente al momento de manejar que, dependiendo la situación, puede frenar ligeramente la llanta trasera más cercana al vértice mediante pulsos para disminuir el radio de giro y, por lo tanto, atacar las curvas mejor.

Este sistema es heredado directamente del MX-5, el deportivo nato de Mazda, lo que nos indica el nivel de compromiso con la sensación y calidad de manejo.

La segunda parte de la experiencia la vivimos siendo llevados con chofer a un partido de baseball en el corazón del Bronx. Simon, nuestro chofer, además de poner buena música (en su mayoría hip-hop), nos comentó algo interesante.

“Es la primera vez que me subo a esta camioneta y me siento naturalmente cómodo con ella. Generalmente me cuesta un par de días adaptarme a un nuevo coche,” comentó.

Esto, en gran parte, es gracias al trabajo que realizó Mazda en términos de ergonomía y habitabilidad en el interior.

La joya de la corona

La verdadera novedad para CX-90 no se ve a primera vista. Se trata de aquello que esconde bajo el cofre: un motor de seis cilindros en línea turbocargado completamente nuevo.

Platicando con Miguel Barbeyto, presidente de Mazda de México, aseguró que este es solo el inicio de una nueva era en Mazda en la que escuchan lo que el cliente pide y dan ese extra para colocarse como una marca premium.

“Sabíamos que los clientes quieren poder y refinamiento en un vehículo de estas características, la mejor manera de hacerlo es con un bloque de seis cilindros,” comentó Miguel Barbeyto en una entrevista.

Este bloque de 340 caballos de fuerza es el más potente en la historia de Mazda, pero podríamos esperar que, dentro de poco tiempo, se use como base para productos con un enfoque de desempeño.

La jungla de acero tiene un rey

La ciudad se convierte en el telón de fondo perfecto para resaltar las características de lujo y el estilo de vida al que apuntan los clientes de la Mazda CX-90. Esta SUV de lujo de tres filas no solo ofrece un diseño atractivo y características avanzadas, sino que también representa el inicio de una nueva era de sofisticación.

