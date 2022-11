¿Por qué no debes cargar tu celular en el auto?

Prácticamente todos los autos tienen una toma de corriente o una entrada USB que los conductores suelen utilizar para recargar la batería de sus teléfonos celulares. Aunque se trata de una práctica común no es tan buena como parece, a menos que tomes algunas precauciones.

Si bien hoy la conectividad entre los celulares y los autos es más sencilla, si te estás quedando sin batería quizá valga la pena esperar hasta llegar a casa en lugar de conectarlo en tu vehículo.

Para que protejas tanto tu teléfono móvil como tu vehículo vamos a decirte los pros y contras de conectar tu celular en el auto.

Daños a la batería del celular

La primera razón por la cual no siempre es la mejor idea cargar la batería del smartphone en el auto es que la energía suele ser insuficiente.



El puerto USB del auto no está diseñado para transmitir energía de la manera que lo haría un toma corriente, razón por la cual la recarga será mucho más lenta, lo que, a largo plazo, podría significar un mayor desgaste de la batería del celular.

La razón es que el teléfono móvil necesita más voltaje y la situación será peor si, además, se está utilizando cuando está conectado al auto, pues consumirá mayor energía y tenderá a calentarse.

Y es que los puertos USB de los autos fueron diseñados para reproducir música, una acción que no requiere de mucha potencia por lo que además, la energía que proporcionan no es constante.

No obstante vale la pena aclarar que algunos modelos de autos ya ofrecen la potencia necesaria para proteger la batería de los smartphones, la carga no será tan rápida como al conectarlo directamente a la luz, pero al menos no habrá riesgos.

Desventajas de cargar la batería del celular en el auto

Otra de las razones por las que no se recomienda cargar la batería del celular en el auto es que, aunque no lo creas, vas a consumir más combustible.



Recuerda que el uso de los elementos electrónicos en tu vehículo, como el aire acondicionado, implica más consumo de gasolina, puede que no sea muy importante, pero sí estarás gastando más.

Además de un mayor consumo de combustible la mejor manera de notar que debes dejar de cargar tu celular en el auto es que la batería de este comience a durar menos tiempo o se caliente más que antes cuando lo estés utilizando.

Otra situación que se puede presentar es que olvides que dejaste cargando el celular y, aunque como ya mencionamos el nivel de energía que exige no es tan alto, un descuido podría dejarte sin batería en tu auto, en especial si esta ya no está en las mejores condiciones.



Lo mejor entonces es esperar hasta que puedas poner a cargar tu celular con el cable y el toma corriente que venía en el empaque o el recomendado por el fabricante.

Si te quedas sin batería constantemente o te da ansiedad ver cómo se va agotando a lo largo del día quizá lo mejor sea cargar con una batería externa, y solo conectarlo al auto en caso de que sea necesario y, de ser así, opta primero por los adaptadores que van en el encendedor, que el puerto USB sea tu última opción.

Así, es importante aclarar que sí puedes cargar el celular en tu auto, pero la recomendación es no hacerlo frecuentemente para evitar los problemas que ya te describimos.

