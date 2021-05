No todo es felicidad cuando tienes un auto. Aunque la mayoría de las veces los coches están listos para desplazarnos de un lado a otro, hay ocasiones en las que el deterioro de sus piezas o la falta de mantenimiento impiden que funcione adecuadamente.

El peor de los escenarios sucede cuando tu carro ya no prende en lo absoluto y ni siquiera sabes por qué. Si este es tu caso, es necesario que prestes atención a ciertos indicios que podrían guiarte hasta la raíz del problema.

Aquí te decimos cuáles son las causas comunes por las que un auto no enciende.

(Foto: Pixabay)

La batería se descargó

La batería es la encargada de proporcionarle energía a todos los componentes eléctricos del carro, como los faros, el radio, las luces del tablero y de la consola central; no obstante, su función más importante es darle la energía necesaria al motor de arranque para que tu auto encienda, asegura la Red Operativa de Desguaces Españoles.

Cuando el coche no arranca y el resto de los elementos mencionados tampoco se prenden, es probable que tu batería se haya descargado por completo. Esto ocurre si dejaste los faros o la luz del techo encendidos por mucho tiempo, por averías en el sistema eléctrico, porque no hay suficiente fluido dentro de la batería o simplemente porque esta pieza ya no da para más, indica Kia.

La solución inmediata es pasarle corriente a la batería desde otro carro, pero no te confíes. Lleva tu auto a una revisión profesional para que te digan si tu batería todavía tiene vida útil o no. En caso de que aún funcione, la falta de energía podría originarse en otra parte del sistema eléctrico.

Hay problemas en el sistema eléctrico de tu auto

Otro motivo frecuente para que un coche no arranque es una falla en el alternador. La cadena de neumáticos Les Schwab explica que este componente recarga la batería mientras el coche está en marcha; si no realiza esta acción correctamente, tarde o temprano la batería se descargará y tu auto ya no encenderá.

Recuerda si las luces de tu auto eran más tenues en los días previos a las fallas en el encendido, si los elementos eléctricos funcionaban lento o si el indicador de la batería estaba prendido en el tablero. En estas circunstancias, lo mejor es que traslades tu carro en una grúa hacia un taller mecánico para que reparen el alternador o que consigas un repuesto.

Además, es necesario que revises el estado de los bornes de la batería, así como los cables del sistema eléctrico. Cuando están flojos, sucios u oxidados, no permiten que la corriente pase de manera adecuada y la batería podría descargarse, menciona Mitsubishi Motors. Limpia bien estas piezas, sécalas, conéctalas e intenta encender tu carro otra vez.

(Foto: Unsplash)

El motor de arranque está dañado

Por el contrario, cuando el resto de los elementos eléctricos funciona a la perfección, significa que el problema no es la carga de la batería. Si giras la llave de encendido y solo escuchas un chasquido o un sonido de “clic”, tal vez sea el motor de arranque de tu auto.

De acuerdo con el taller mecánico Autolab, el motor de arranque usa la energía eléctrica de la batería para que su eje gire y encienda el motor de combustión; sin este proceso, la marcha del coche no se logrará. Verifica si esta pieza está rota y consíguele un repuesto cuanto antes.

El interruptor de encendido no funciona

Este elemento permite que la energía de la batería llegue hasta el motor de arranque y ponga en marcha el motor de combustión, asegura el taller de reparación Gerber Collision.

Pero si el interruptor está defectuoso, el carro no prenderá aunque hagas varios intentos, el giro de la llave se dificultará y no producirá el ruido característico de encendido. Mantente atento a estas señales para que descartes otro tipo de fallas.

(Foto: Unsplash)

El filtro de combustible está obstruido

Una vez que elimines el resto de las posibilidades, es momento de centrarte en el filtro de combustible. Según el taller mecánico Doctor Auto, este componente evita que las impurezas se desplacen hasta el motor y lo dañen, pero si no lo reemplazas con regularidad, es probable que el filtro se obstruya por tantos desechos.

Esto provocará que la gasolina no pueda transportarse hasta el motor y no podrás encenderlo. Para evitarte esta situación, Kia sugiere que cambies el filtro de combustible cada 15 mil a 20 mil kilómetros, según lo indicado en el manual de usuario de tu auto.

Otra posible culpable es la bomba de gasolina: si está dañada, el motor girará pero no tendrá suficiente combustible para el arranque. Por esta razón, es esencial que le des mantenimiento a tu coche.

Las bujías ya no sirven

Si las bujías no generan la chispa necesaria para la combustión dentro del motor, el carro no se pondrá en marcha, señala Doctor Auto. Asegúrate de que no estén sucias o demasiado desgastadas, escucha si el motor hace ruidos anormales o si hay pequeñas explosiones en el escape.

Pon atención a estos detalles e identifica cuál es la causa por la que tu coche no arranca. Si las fallas no coinciden con los puntos enlistados, consulta a tu mecánico de confianza y cuéntale los imperfectos que notaste antes de que ya no encendiera.