El sistema de parquímetros opera en algunas alcaldías de la Ciudad de México para regular espacios de estacionamiento en las calles más concurridas, mediante el pago de una tarifa específica y en horarios establecidos, los cuales pueden variar dependiendo si se trata de días festivos.

Ante la llegada del periodo vacacional, algunos conductores se han preguntado si habrá algún cambio en el horario u operación de los parquímetros durante Semana Santa. En Autopistas, te compartimos la información que necesitas saber antes de dejar estacionado tu vehículo con parquímetro.

¿Qué es ecoParq?

Los parquímetros funcionan gracias al sistema ecoParq y son regulados por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Este esquema tiene como propósito controlar el uso de vías públicas que muchas veces se ven invadidas por franeleros, quienes apartan lugares y exigen el cobro de una cuota elevada por permitir estacionarse. En algunos casos, incluso llegan a amenazar con dañar el vehículo si no se les paga, como si fueran los dueños de la calle.

Desde 25 hasta 200 pesos es lo que puede llegar a cobrar un franelero en las calles de la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Gabriel Pano/EL UNIVERSAL

¿Operarán los parquímetros en Semana Santa?

Aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial para la Semana Santa de 2025, con base en lo ocurrido en años anteriores, se puede anticipar que los parquímetros operarán conforme a su horario regular durante ese periodo. Esto se debe a que el Jueves y Viernes Santo no están considerados como días de descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo. Por ello, no te confíes y evita una multa.

¿Cuál es la multa por no pagar el parquímetro?

Evitar el pago o exceder el tiempo pagado en el parquímetro puede ocasionarte una multa, además de que te coloquen la “araña”(esto en caso de tener placas foráneas). Si tu automóvil tiene placas de la Ciudad de México, simplemente se emitirá una infracción.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la CDMX, la sanción por no pagar el parquímetro equivale a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. Esto equivale a montos que van de los $565.70 a los $1,131.40 pesos.

