Hay ocasiones en las que los autos se vuelven una extensión de la personalidad de los clientes o sus conductores, así como expresiones de lujo que impulsan la imagen de los coleccionistas. Este en particular es el MINI 1000 HLE de 1984 de Tickford y es uno de los MINI más exclusivos y deseables del mundo.

MINI 1000 HLE

Este MINI entró en subasta a través de Bonhams previo a su evento de ventas el pasado fin de semana. Aunque no está claro si el automóvil se vendió, en su lista se describe al particular MINI, que es muy diferente a cualquier otro, tanto que entusiasmó a muchos de coleccionistas y entusiastas.

De acuerdo con Bonhams, el automóvil fue encargado originalmente por un príncipe de Arabia Saudita que aún no ha sido confirmada su identidad, pero que está dentro de la industria del petróleo y el gas. Fue construido por Tickford, la subsidiaria de carrocerías de Aston Martin y aparentemente le costó al príncipe £50 mil libras esterlinas solo por las actualizaciones de Tickford, sin incluir el costo del MINI original. Eso equivale a alrededor de 3 millones 345 mil pesos

MINI 1000 HLE

Tickford cambió drásticamente al hatchback, empezando por la parte delantera con una parrilla tapada, un alerón diferente y faros apilados. Otras modificaciones incluyen la instalación de ruedas nuevas, pasos de rueda más gruesos y un techo de vinil negro. El auto también recibió una nueva capa de pintura.

De acuerdo con el sitio, el automóvil tiene un par de asientos Recaro tapizados en cuero rojo brillante. También tiene un tablero de instrumentos Aston Martin burr walnut y también está equipado con un sistema de sonido y altavoces Clarion. El auto se encargó con volante a la izquierda, ya que el príncipe quería conducirlo en Europa.

MINI 1000 HLE

No se sabe si Tickford realizó alguna modificación en el motor del MINI, pero el automóvil solo ha recorrido 13 mil 065 km y el proveedor de Bonhams lo compró tras no haber sido conducido por más de 30 años. Si el motor no fue modificado, se trataría de un cuatro cilindros de aspiración natural que producía 41 hp cuando era nuevo.