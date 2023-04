Cargar gasolina es un gasto que la mayoría de los conductores tienen que hacer cada semana. Considerando que el costo ha ido en aumento en los últimos años y que ahora hay competencia, vale la pena conocer en dónde es posible encontrar los mejores precios.

La buena noticia es que esta semana será más sencillo comprar el combustible a un mejor precio, debido al estímulo fiscal anunciado por el gobierno.

A continuación te decimos cuál será el precio promedio y en qué estaciones de la Ciudad de México encontrarás los costos más bajos.

Del 15 al 21 de abril de 2023 la gasolina será más barata

Aunque los precios varían según la marca y la zona en que se ubique la gasolinería, del 15 al 21 de abril encontrarás el litro de gasolina más barato.

De acuerdo con el decreto publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación, el estímulo fiscal para las gasolinas Magna y Premium es mayor, por lo que los conductores pagarán menos de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Recordemos que el IEPS es el impuesto que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcohol, cerveza y tabaco, entre otros bienes, este se traslada directamente a los consumidores, es decir, no lo absorben las empresas.

Peo esta semana el estímulo anunciado por Hacienda será mayor y el IEPS bajará. Para la gasolina Magna subió a 56.4% cuando hace unos días era de 42.65%. Ello quiere decir que, hasta el 21 de abril pagarás 2.58 pesos por litro de impuestos.

A su vez, para la gasolina Premium pasó de 17.89% a 47.06%. Eso significa que pagarás 2.64 pesos por litro en impuestos.

Cabe mencionar que en el caso del diésel el estímulo bajó, aunque en un porcentaje muy menor pues pasó de 30.88% a 30.18.

¿En dónde encontrar la gasolina más barata de la CDMX?

Si eres conductor en la Ciudad de México, además de beneficiarte de un menor impuesto, también es bueno conocer cuáles son las gasolineras que venden el combustible más barato.

De acuerdo con información oficial, los precios promedio de la gasolina esta semana son:

Gasolina Magna: 22.03 pesos

Gasolina Premium: 24.25 pesos

Diésel: 23.76 pesos

Pero si quieres saber en dónde encontrar los mejores precios la Comisión Reguladora de Energía señala en su página cuáles son las gasolineras, por alcaldía, con el combustible más barato.

Álvaro Obregón

Magna: $21.19 Carretera México-Toluca No. 1355

Premium: $23.10 Carretera México-Toluca No. 1355

Diesel: $20.25 Boulevard Adolfo López Mateos No. 2173

Azcapotzalco

Magna: $21.99 Calle Pino No. 623 esquina Antonio Valeriano

Premium: $24.29 Eje 5 Norte No. 1020

Diesel: $23.11 Eje 5 Norte No. 1020

Benito Juárez

Magna: $20.99 Dr. Vertiz No. 640

Premium: $22.99 Dr. Vertiz No. 640

Diesel: $23.21 Avenida Tintoreto Eje 6 Sur No. 20

Coyoacán

Magna: $21.99 Calzada de Tlalpan No. 2803 y Calzada de Tlalpan No. 2279

Premium: $23.99 Calzada del Hueso No. 966, Calzada de Tlalpan No. 2814 y Calzada de Tlalpan No. 2803

Diesel: $23.09 Calzada de Tlalpan No. 2279

Cuajimalpa

Magna: $22.32 Carretera México Toluca Km 15 No. 4279

Premium: $24.49 Carretera México Toluca Km 15 No. 4279

Diesel: $22.91 Carretera México Toluca Km 15 No. 4279

Cuauhtémoc

Magna: $20.99 Guillermo Prieto No. 130 y Villalongin No. 6 Esquina Reforma e Insurgentes

Premium: $22.99 Villalongin No. 6 Esquina Reforma e Insurgentes

Diesel: $23.29 Circuito Interior, Avenida Río Consulado 461

Gustavo A. Madero

Magna: $21.99 Avenida de La Ventisca No. 29 y Avenida Juventino Rosas No. 27

Premium: $23.92 Avenida Insurgentes Norte No. 1037

Diesel: $19.20 José Guadalupe López Velarde No. 45

Iztacalco

Magna: $21.59 Canal de Tezontle No. 2623

Premium: $24.29 Calzada Tlalpan No. 424

Diesel: $18.09 Calzada Ignacio Zaragoza No. 1084

Iztapalapa

Magna: $20.99 Autopista México-Puebla Km 17.5

Premium: $22.99 Autopista México-Puebla Km 17.5

Diesel: $21.99 Prolongación Arneses No. 550

Magdalena Contreras

Magna: $23.39 Avenida Luis Cabrera No. 480

Premium: $25.69 Avenida Luis Cabrera No. 480

Miguel Hidalgo

Magna: $21.49 Avenida Río San Joaquín No. 5976 esquina Lago Ginebra

Premium: $22.99 Avenida Río San Joaquín No. 5976 esquina Lago Ginebra

Diesel: $23.89 Parque Lira No. 137

Milpa Alta

Magna: $23.29 Boulevard José López Portillo No. 657-B

Premium: $25.29 Boulevard José López Portillo No. 657-B

Tláhuac

Magna: $19.80 Avenida Tláhuac No. 8308

Premium: $20.00 Avenida Tláhuac No. 8308

Diesel: $19.60 Avenida Tláhuac No. 8308

Tlalpan

Magna: $21.75 Calzada de Tlalpan No. 4342

Premium: $23.49 Calzada del Hueso No. 971

Diesel: $22.69 Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 5453 esquina 12a Oriente, Prolongación Guadalupe Victoria No. 79 y Avenida México-Ajusco No. 621

Venustiano Carranza

Magna: $21.74 Avenida Carlos León Aeropuerto Internacional Cd. México

Premium: $23.68 Calzada Peña y Peña No. 86

Diesel: $22.70 Avenida Carlos León Aeropuerto Internacional Cd. México

Xochimilco

Magna: $22.79 Periférico Sur No. 7421 y Periférico Sur No. 7685

Premium: $24.49 Avenida Guadalupe I Ramirez No. 351

Diesel: $22.99 Avenida Guadalupe I Ramirez No. 351

