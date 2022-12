Este es el único auto en pasar una prueba de choque sin bolsa de aire lateral

Un tema muy importante en los autos nuevos tiene que ver con la seguridad. Tanto en estructura, asistentes y bolsas de aire para que todos los que vamos a bordo de cierto auto, estemos lo más seguros posibles en caso de un choque. Para comprobar esto, existen diversos organismos a nivel mundial que prueban los autos así, chocándolos.

Resulta que hay una marca de superautos americana llamada Glickenhaus, de la cual quizá no hayas escuchado hablar. Aunque su fuerte son los autos de carreras, decidieron presentar un modelo para calle, pero que antes de venderse debe cumplir ciertas normas, entre ellas, de pruebas de choque.

Una estructura muy rígida

En los autos que todos manejamos, desde un Chevrolet hasta un Rolls-Royce, es de vital importancia que tengan, como mínimo, 6 bolsas de aire. Esto garantiza protección para los pasajeros desde diferentes ángulos.

El caso del Glickenhaus es diferente, pues su monocasco de fibra de carbono es más rígido que uno fabricado en acero, como en los autos regulares, y esto hizo que lograra pasar la prueba de choque lateral. Este test se realiza a 50 km/h, aproximadamente, y es fundamental en autos nuevos pues es una zona donde resulta difícil tener una estructura tan rígida como al frente.

En este impacto, el superdeportivo no sufrió deformaciones en la cabina, que es la zona que debe permanecer lo más intacta posible, y aunque no cuenta con bolsas de aire laterales, pasó la prueba. Esto lo hace el único auto moderno en acreditar el test sin este equipo. Esto no quiere decir que tu próximo auto pueda prescindir de bolsas de aire, pues se tratan de técnicas de construcción muy diferentes.

El Glickenhaus 004 usa un motor de origen GM, que es un V8 de 6.2 litros con 650 caballos de fuerza y 531 lb-pie de par, que se fabrica a mano en Connecticut. Su precio base es de $483,000 dólares, que equivale a $9,390,969 pesos. Esencialmente, es un auto de carreras que puede ser usado legalmente en las calles.