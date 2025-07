El reemplacamiento 2025 es una acción conjunta entre las autoridades de tránsito y la ciudadanía con el fin de mejorar la seguridad vial y contribuir a la regularización de nuestro patrimonio.

Sin embargo, este proceso tiene una fecha límite que muy pronto llegará. En Autopistas te decimos quiénes deben reemplacar y cuáles son las consecuencias de omitir el trámite.

Leer también RAM está de vuelta, Hemi anuncia su regreso

¿Quiénes deben hacer el reemplacamiento 2025?

De acuerdo con el portal del Gobierno del Estado de México, las placas tienen una vigencia de 5 años. Ello quiere decir que los vehículos cuya última expedición fue en 2020 o años anteriores, deben realizar el trámite.

¿Cuál es la fecha límite para hacer el reemplacamiento en Edomex?

Según se indica en el portal del "Programa de reemplacamiento 2025", el trámite estará vigente del 1 de abril al 31 de agosto.

En lo que resta de julio, los autos con engomado rosa y terminación de placa 7 y 8 tienen que cumplir con el proceso; mientras que en agosto les toca a los vehículos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0.

Calendario vigente para hacer el reemplacamiento 2025. Foto: Atención al Contribuyente Estado de México

¿Cómo hacer el reemplacamiento 2025?

El primer paso es revisar la vigencia de tus placas; si no recuerdas cuándo vencen, entra al portal https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2 e introduce tus datos.

¿Tus placas ya caducaron? Reúne los siguientes documentos:

Factura del vehículo.

Identificación oficial.

CURP.

Placas actuales o documento jurídico que acredite el robo o extravío de una o ambas.

Licencia de conducir vigente.

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Posteriormente, en el mismo portal debes llenar los campos, adjuntar tus documentos y realizar el pago mediante los medios electrónicos autorizados.

El último paso es agendar una cita en el sitio https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=74 para recoger las placas nuevas o solicitar envío a domicilio en https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=81.

¿Cuánto cuesta el reemplacamiento este 2025?

Estas son las tarifas vigentes para hacer el reemplacamiento 2025:

Para vehículos de uso particular tiene un costo de $1,075.

Para vehículos particulares de carga comercial tiene un costo de $2,245.

particulares de carga comercial tiene un costo de $2,245. Para motocicletas tiene un costo de $800.

Además, el Gobierno del Estado de México ofrece beneficios al cumplir con el proceso, tales como:

Regularización del patrimonio.

Obtención de las placas y tarjeta de circulación vigentes.

El vehículo podrá identificarse plenamente en circulación.

Si está al corriente, se incrementa el precio de venta del vehículo.

¿Qué pasa si no realizas el reemplacamiento 2025?

Las consecuencias por no reemplacar en tiempo y forma van desde sanciones de tránsito y administrativas, retiro de placas vencidas, remisión del vehículo al corralón, no poder verificar y no acceder al subsidio de la tenencia.

Tal como lo indica el portal de Atención al Contribuyente del Edomex, la sanción es equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (alrededor de $2,260).

Leer también ¿Qué tag aceptarán las casetas de Capufe? Solo estos funcionan

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters