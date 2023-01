En qué debes fijarte antes de dejar tu auto en el valet parking

Encontrarse con el servicio de valet parking es cada vez es más común en varios puntos de la ciudad, ya que facilita a los conductores dejar sus autos sin la necesidad de estar buscando un lugar en dónde estacionarlos, por lo que se ha convertido en una opción muy recurrente y práctica. No obstante, hay algunos puntos que se deben de tomar en cuenta.



Los conductores no deben de pasar por alto que existen ciertos tips a aplicar a la hora de dejar sus autos, pues este servicio no siempre termina siendo del todo efectivo, razón por la cual, hoy en Autopistas te decimos en qué debes de fijarte antes de dejar tu vehículo en el valet parking.

Consejos para los conductores antes de dejar su auto en un valet parking

Este servicio permite a los conductores dejar su auto sin la necesidad de preocuparse por un lugar de estacionamiento así como por la seguridad de su vehículo.

Y es que los valet parking son los encargados de recibir los carros, estacionarlos, cuidarlos y entregarlos a sus dueños en las mismas condiciones en que fueron dejados. No obstante, se han dado casos en que no siempre sucede así.



A pesar de que estos servicios deben de estar regulados legalmente y contar con un permiso para operar, existen muchos lugares que no cumplen con dichas condiciones, razón por la cual es muy importante que el conductor revise ciertos puntos antes de dejar su auto en cualquier valet parking.



Qué se debe hacer antes de dejar el auto en el valet parking

1. Tienen que darte un comprobante, recibo o boleto de responsabilidad. Como punto de partida, lo que se busca en este caso es recibir un documento que contenga toda la información en donde se puntualicen las responsabilidades que asumirá el valet parking en caso de que le suceda algo al auto. Dicho recibo servirá como comprobante y protección legal para el conductor si su vehículo sufre algún daño mientras está a cargo del valet.



2. Revisa el estado físico de tu auto antes de que sea entregado al valet parking y después al recogerlo. Es indispensable que el dueño sepa en qué condiciones está su vehículo antes de que el valet parking se lo lleve, de esta manera, al momento de que se lo entreguen, podrá darse cuenta si existe alguna anomalía, como un golpe que no tenía o una pieza faltante, así la reclamación por daños será más sencilla.



3. Como consejos adicionales se advierte a los conductores no dejar objetos valiosos dentro del vehículo; así como que todos los datos del mismo estén escritos correctamente en el boleto (marca, modelos, color, número de placas, etc); de igual manera se recomienda no entregar el recibo hasta no haber revisado el auto y estar conforme con el estado en que el trabajador se lo está entregando.

Siguiendo estos sencillos tips tú y tu auto estarán más seguros.

