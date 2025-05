El programa Hoy No Circula ya no es una medida que esté funcionando para controlar y minimizar las emisiones ambientales provenientes de vehículos de combustión interna que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cada vez hay más Hoy No Circula y este programa está a punto de recibir una ayuda gracias a una iniciativa que se presentó y que no solo ayudará al medio ambiente, sino que también despejará el tráfico y nos permitirá, a muchos de nosotros, trabajar desde casa. ¿Cuál es? En Autopistas te contamos.

El problema: cuando hay contingencia ambiental… y tienes que trabajar

Sabemos que cuando hay contingencia ambiental es obligatorio respetar las restricciones, porque no hacerlo puede causarte una multa. Eso sí, no importa cómo, tienes que llegar a trabajar aunque tu auto no circule.

Tal vez no sería problema si el transporte público funcionara de forma ideal, pero recordemos que no seríamos los únicos con autos que no circulan. Entonces es probable que vaya muy saturado. Súmale a eso que el aire está muy contaminado, y claramente puede afectar nuestra salud.

El principal objetivo de esta propuesta es reducir la contaminación del aire, y para ello hay que atacar una de las fuentes más importantes que la generan: el tráfico vehicular.

De acuerdo con datos oficiales del Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México, el transporte vehicular es una de las principales fuentes de emisiones de contaminantes atmosféricos, como el ozono y las partículas en suspensión.

Por eso, la legisladora Elvia Yolanda Estrada Barba presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo, proponiendo que el home office sea obligatorio durante los días en que se active la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Así, los trabajadores podrían hacer su labor desde casa, con el fin de disminuir su exposición a la mala calidad del aire y reducir la circulación vehicular.

Más que una medida ambiental

El home office obligatorio durante contingencias ambientales es una medida que, aunque parece únicamente ambiental, podría representar un cambio más profundo, pero puede funcionar, es una iniciativa muy reciente y para que se apruebe puede tomar mucho tiempo, se tienen que afinar detalles como las personas que manejan un auto eléctrico o híbrido. ¿Tú qué opinas? ¿Estás a favor o en contra?

