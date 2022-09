Cuántas piezas tiene un coche

Si eres dueño de un auto quizá alguna vez te has preguntado cuántas piezas tiene, y es que, cuando este se descompone, es difícil saber de inmediato cuál es la parte dañada, y si solo es una o varias las que no están funcionando. Por ello hoy vamos a compartirte este curioso hecho sobre los coches.



Regularmente son especialistas en el área los que brindan un diagnóstico sobre los autos, ya sean los expertos que las mismas marcas automotrices ponen a disposición de sus clientes en los talleres, o mecánicos particulares con los que el dueño decida acudir; todos con conocimiento y experiencia para descubrir qué puede no estar funcionando y necesita reparación o sustitución.

La cantidad de piezas que tiene un coche

En primera instancia hay que decir que es muy difícil saber con exactitud la cantidad de piezas que tiene un coche, y es que contar el número de tornillos, arandelas y tuercas (3 de los elementos más utilizados para la producción y ensamblaje de los autos), sería una actividad muy laboriosa de realizar.



Sin embargo, sí que es posible saber, en términos generales, la cantidad de piezas básicas, más las adicionales, de las que se compone un coche. Pues son las partes imprescindibles con las que debe de contar cualquier vehículo.



Páginas especializadas en el mundo automotriz aseguran que, el número aproximado de partes que tiene un coche convencional actualmente ronda entre las 70 mil y las 90 mil piezas, cantidad que varía por diferentes factores, como la marca, el modelo y la versión el auto, pues mientras más sofisticado sea, más elementos se van integrando en él.



Por debajo de esa cifra promedio tan solo se encuentra una clase de autos, los cuales son considerados como los coches con menos piezas en la actualidad y todos están en un mismo lugar: la Fórmula 1. Esta competencia trae consigo a los mejores y más rápidos vehículos de las más exclusivas marcas automotrices y están hechos con tan solo alrededor de 60 mil piezas.



Imagen: Unsplash

Piezas fundamentales y adicionales de un coche

Ahora bien, como se mencionó anteriormente, existen piezas que son indispensables para que un coche sea funcional, mientras que otras solo son accesorios extras, ya sea para brindar mayor comodidad o hacer al auto más sofisticado con sus mejoras tecnológicas.



Entre las piezas fundamentales de un coche se encuentran: considerado el corazón del auto, el motor, el cual puede tener por sí mismo hasta 500 piezas; del mismo modo está el embrague y la caja de cambios; el alternador y el radiador, así como los fusibles, neumáticos y frenos, elementos que son imprescindibles para el funcionamiento adecuado del vehículo.



Por otro lado, están aquellas piezas que son secundarias en el funcionamiento de los autos, pero que la mayoría incorpora actualmente, como los sistemas de sonido, multimedia e incluso de navegación, así como aire acondicionado o el mecanismo eléctrico para ventanillas y botones.

Como verás, un auto es mucho más de lo que detectamos a simple vista.

