Imagina este escenario. Vas conduciendo por la ciudad y, de pronto, un policía de tránsito te pide que te detengas, quizá como parte de un operativo aleatorio. Te orillas con toda tranquilidad sabiendo que no has cometido ninguna infracción pero, cuando te pide ver tus documentos descubres que olvídate tu licencia de conducir lo cual te implicará pagar una multa. Pero eso ya no te pasará gracias a la licencia digital.

Como parte de los esfuerzos por digitalizar muchos de los trámites, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció, en 2020, la implementación de la licencia digital.

En un inicio este documento digital se creó para evitar las filas en las oficinas de tránsito de la CDMX durante la pandemia, pero se decidió mantener su uso y vamos a decirte cómo se obtiene.

Cómo tramitar la licencia digital

Ya no temas ante una posible pérdida, robo u olvido de tu licencia de conducir, estos son los pasos a seguir para tenerla en su formato digital.

El primer paso es descargar la app de la CDMX que está disponible tanto para Android como para iOS de manera gratuita.

Imagen: Agencia Digital de Innovación Pública

Cuando la abras por primera vez deberás realizar un registro con tu información personal. Una vez que tengas tu cuenta ve al menú principal y busca la opción de "Documentos digitales". Selecciona "Agregar credencial" y después "Licencia de conducir". En la siguiente pantalla deberás escribir tu CURP y seleccionar el tipo de licencia que necesitas. Después agrega el número de la licencia que encontrarás en la parte frontal de tu licencia física. Finalmente se generará un código QR para su validación y después podrás ver tu licencia en la app.

Leer también: Este es el horario para circular con permiso provisional en CDMX

¿Qué se necesita para tener la licencia de conducir digital?

Como te darás cuenta tener la versión digital de la licencia es muy sencillo. No obstante es necesario tener presentes algunas consideraciones:

Este trámite solo es válido para las licencias tipo A y tipo B que corresponden a autos particulares y taxis. Los tipos C, D, y E no están consideradas.

Imagen: Twitter @LaSEMOVI

Lo que ves en la app es solo la versión digital , eso significa que para poder tramitarla primero debes contar con la licencia física.

es solo la versión , eso significa que para poder tramitarla primero debes contar con la Si tienes una licencia permanente puedes tener la versión digital pero para ello es necesario haber actualizado tus datos en los últimos 3 años para tener tu fotografía e información más reciente.

puedes tener la versión pero para ello es necesario haber actualizado tus datos en los últimos 3 años para tener tu fotografía e información más reciente. Si en tu licencia física ya no se distingue el folio puedes acudir a un módulo disponible y realizar el trámite de reposición correspondiente, después podrás solicitar la versión digital .

ya no se distingue el folio puedes acudir a un módulo disponible y realizar el de reposición correspondiente, después podrás solicitar la versión . En caso de que pierdas tu licencia física permanente puedes seguir utilizando la versión digital .

permanente puedes seguir utilizando la versión . Si tras realizar el proceso la app no te arroja nada deberás solicitar una cita y acudir a un Centro de Servicio de la Tesorería para realizar el trámite de actualización de datos.

no te arroja nada deberás solicitar una cita y acudir a un Centro de Servicio de la Tesorería para realizar el de actualización de datos. La licencia digital tiene la misma vigencia que la física, a menos que sea la permanente, deberás renovarla cada tres años.

tiene la misma vigencia que la física, a menos que sea la permanente, deberás renovarla cada tres años. Recuerda que la licencia digital es igual de válida que la física ante oficiales de Tránsito de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad. Además es aceptada en toda la República.

es igual de válida que la física ante oficiales de Tránsito de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Movilidad. Además es aceptada en toda la República. El trámite por la licencia de conducir en la CDMX tiene un costo de 989 pesos, trámite que te da derecho tanto al plástico como a la versión digital.

Leer también: Video: niño de 3 años derrapa Ferrari de 10 millones de pesos como un profesional

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: h

ttps://www.eluniversal.com.mx/newsletters