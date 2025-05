Durante el Gran Premio de Miami 2025, surgieron rumores sobre el supuesto regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1 con el nuevo equipo Cadillac. Se compartieron notas, imágenes e incluso “confirmaciones” de que el piloto mexicano volvería a la parrilla como parte de la escudería estadounidense y sería presentado en el Gran Premio de Miami. Sin embargo, la realidad es otra.

Aunque Checo Pérez sí estuvo presente en Miami, no fue por temas oficiales relacionados con la Fórmula 1. El piloto hace unos meses compartío una foto en instagram donde compró una propiedad en esa ciudad, por lo que su presencia durante el fin de semana de carrera no significó nada extraordinario. Por ahora, no hay ninguna confirmación oficial de que regrese al campeonato.

Las imágenes falsas que confirmaron el regreso de Checo

Parte del alboroto se debió a la presencia de Carlos Slim en el paddock de Cadillac. Slim fue un importante patrocinador de Checo al inicio de su carrera, lo que encendió aún más las especulaciones. Sin embargo, Pérez ha declarado que actualmente no depende de inversionistas.

Aunque es probable que las negociaciones estén avanzadas, no existe confirmación oficial sobre su fichaje. Las afirmaciones que circulan en redes son, hasta el momento, solo rumores.

¿Por qué se hablaba tanto de Cadillac?

Cadillac aprovechó el GP de Miami para hacer su primera presentación oficial como futuro equipo de Fórmula 1. A partir de 2026, la escudería se unirá al campeonato, aumentando a 11 el número de equipos y a 22 el de pilotos. Algo similar ocurrió en 2016 con el debut de Haas.

Durante el evento, Cadillac mostró su logotipo plateado y parte del merchandising oficial. El objetivo fue posicionarse desde ahora entre los aficionados que aún no apoyan a un equipo específico.

La Fórmula 1 confirma a su equipo 11 para el 2026; se une GM/Cadillac a la parrilla - Foto: @cadillac (Instagram)

¿Checo sería una opción viable?

Mario Andretti, leyenda del automovilismo, declaró que Cadillac está en búsqueda de un piloto experimentado y uno joven. Checo Pérez encajaría perfectamente en ese perfil: tiene experiencia, talento comprobado y popularidad internacional.

Además, General Motors utilizará este proyecto para demostrar su desarrollo tecnológico en software, aerodinámica y sistemas de propulsión.

“La Fórmula 1 exige innovación y excelencia que rompen límites. Es un honor unirnos a la serie de carreras más importante del mundo”, señaló Mark Reuss, presidente de GM.

TWG Motorsports y la preparación para 2026

Cadillac no está solo en esta misión. Su alianza con TWG Motorsports incluye a un equipo técnico de más de 300 personas que trabajan en simulaciones, dinámica de vehículos, desarrollo de chasis y más.

“Durante el último año hemos trabajado mano a mano con GM para sentar una base sólida para una entrada extraordinaria en la Fórmula 1”, afirmó Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports.

¿Cuándo sabremos si Checo firma con Cadillac?

Aunque el medio alemán Bild aseguró que Pérez ya firmó contrato con Cadillac, esta información no ha sido confirmada por fuentes oficiales. Si el acuerdo se concreta, el anuncio podría llegar en los próximos meses.

Por ahora, te recomendamos mantener la calma y no dejarte llevar por titulares sensacionalistas. No todo lo que circula en redes es cierto.

¿Checo Pérez al equipo de Cadillac en F1?

La verdadera cuestión es si esta decisión sería positiva o negativa para el piloto mexicano. Aunque su regreso sería una gran noticia, la realidad es que iniciar un equipo desde cero no es tarea sencilla.

