De acuerdo con el Índice de Tráfico de TomTom 2024, la Ciudad de México se posicionó como la ciudad más congestionada a nivel mundial, registrando un nivel de congestión del 52% más de tiempo de lo que deberían en condiciones óptimas de tráfico. Este fenómeno no es exclusivo de la Ciudad de México; otras ciudades mexicanas como Monterrey, Guadalajara, Puebla, Toluca y Cuernavaca también figuran entre las más congestionadas a nivel global. ​

¿Por qué hay tanto tráfico en las ciudades de México?

Y no, no es porque el auto de hasta adelante no avanzó al segundo en que el semáforo se puso en verde, y por eso hay que tocar el claxon como desesperados.

La congestión vial en las ciudades mexicanas se debe a diversos factores, entre ellos son:​

Crecimiento urbano acelerado : La expansión rápida de las ciudades y redes viales.

: La expansión rápida de las ciudades y redes viales. Infraestructura vial insuficiente o en mal estado : Calles o avenidas que no han sido diseñadas para soportar tanto flujo de vehículos, sumado a la falta de mantenimiento, contribuyen al caos y accidentes vehiculares.​

: Calles o avenidas que no han sido diseñadas para soportar tanto flujo de vehículos, sumado a la falta de mantenimiento, contribuyen al caos y accidentes vehiculares.​ Eventos imprevistos: Marchas, manifestaciones y cierres de calles que alteran la circulación normal y provocan retrasos significativos.​

Tres consejos para reducir el tiempo en el tráfico

Basado en estudios y recomendaciones de expertos en movilidad, se sugieren las siguientes estrategias para minimizar el impacto del tráfico en la vida diaria:​

Conocer las condiciones de cada zona: El tráfico varía según la alcaldía, horario y día de la semana. Utilizar aplicaciones y herramientas digitales que proporcionen información en tiempo real sobre el estado del tráfico permite prever incidentes y planear rutas alternas más eficientes.​ Explorar diferentes medios de transporte: En ciudades con sistemas de transporte público desarrollados, opciones como el metro, metrobús o incluso servicios de transporte compartido pueden ser alternativas viables al uso del automóvil particular, contribuyendo a reducir los tiempos de traslado y el estrés que causa.​ Compartir el viaje: Coordinar traslados con compañeros de trabajo, amigos o familiares no solo disminuye el número de vehículos en circulación, sino que también puede hacer el viaje más ameno y seguro. Además, compartir el viaje brinda la oportunidad de conocer rutas diferentes para llegar al destino.​

Implementar esto en nuestro camino puede contribuir significativamente a mejorar la experiencia de movilidad urbana, reduciendo el tiempo perdido en el tráfico y mejorando la calidad de vida de los habitantes de las ciudades mexicanas.

