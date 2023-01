Cadillac y Andretti Global entrarán juntos a la Fórmula 1

Andretti Global y General Motors presentaron hoy su idea para entrar en conjunto a la Fórmula 1. GM participará con Cadillac en la competencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) tan pronto como se abra el proceso formal.

El aliado de GM es Andretti Global, con quien tiene una larga historia de colaboración en series de deportes de motor como IndyCar. Los socios aseguran querer ingresar a la Fórmula 1 "tan pronto como sea posible" con al menos un piloto estadounidense detrás del volante.

“Creo firmemente que somos aptos para ser un nuevo equipo de Fórmula Uno y que podemos aportar valor a la serie y a nuestros socios, y entusiasmo para los fanáticos”, dijo Michael Andretti, presidente y director ejecutivo de Andretti Global.

“GM y Andretti comparten un legado nacido del amor por las carreras. Ahora tenemos la oportunidad de combinar nuestras pasiones por el automovilismo y nuestra dedicación a la innovación para construir una verdadera oferta estadounidense de F1”, agregó.

