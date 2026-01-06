Más Información

Machado agradece a Trump captura de Maduro; promete regresar a Venezuela “lo antes posible”

"Soy prisionero de guerra"; las frases de Nicolás Maduro en su primera audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro bajo custodia en Nueva York; sigue EN VIVO la cobertura

Barry Pollack, el abogado de Julian Assange, defenderá a Maduro; ¿qué sabemos de él?

Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial

Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas

Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano

Definen ruta de aprobación y de funcionarios del INE para reforma electoral; Congreso perfila avalarla en marzo

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante el Tribunal Federal de Manhattan. Lo que en un inicio se vendió como una cruzada democrática, hoy se revela como una reconfiguración energética masiva. Trump ha sido claro: el objetivo es el control de las reservas venezolanas. David Shields, periodista y analista de la industria energética, nos habla al respecto.

En otros temas: Auditorías previas ya habían advertido sobre riesgos en el tramo accidentado del Tren Interoceánico en Oaxaca a finales del año pasado, que dejó 14 personas muertas y 98 heridos / Hoy se celebra el Día de Reyes con la tradicional rosca, un pan que reúne familias, amigos y risas alrededor de la mesa, pero... ¿cuál es su origen?

