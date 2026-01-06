Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante el Tribunal Federal de Manhattan. Lo que en un inicio se vendió como una cruzada democrática, hoy se revela como una reconfiguración energética masiva. Trump ha sido claro: el objetivo es el control de las reservas venezolanas. David Shields, periodista y analista de la industria energética, nos habla al respecto.

En otros temas: Auditorías previas ya habían advertido sobre riesgos en el tramo accidentado del Tren Interoceánico en Oaxaca a finales del año pasado, que dejó 14 personas muertas y 98 heridos / Hoy se celebra el Día de Reyes con la tradicional rosca, un pan que reúne familias, amigos y risas alrededor de la mesa, pero... ¿cuál es su origen?