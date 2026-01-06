Más Información
Dan último adiós a Rosa Elena, de 80 años, víctima de los bombardeos de EU; el funeral se llevó a cabo bajo resguardo policial
Tren Interoceánico: Defensa de tres víctimas presentan denuncia ante FGR; van contra autoridades y contratistas
Dictan prisión preventiva oficiosa contra Pedro Inzunza “El Sagitario” y tres personas más; permanecen en el Altiplano
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecieron por primera vez ante el Tribunal Federal de Manhattan. Lo que en un inicio se vendió como una cruzada democrática, hoy se revela como una reconfiguración energética masiva. Trump ha sido claro: el objetivo es el control de las reservas venezolanas. David Shields, periodista y analista de la industria energética, nos habla al respecto.
En otros temas: Auditorías previas ya habían advertido sobre riesgos en el tramo accidentado del Tren Interoceánico en Oaxaca a finales del año pasado, que dejó 14 personas muertas y 98 heridos / Hoy se celebra el Día de Reyes con la tradicional rosca, un pan que reúne familias, amigos y risas alrededor de la mesa, pero... ¿cuál es su origen?
