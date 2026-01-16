Más Información

Motín del Verde y PT pone en pausa la reforma electoral

Sin rastro de catedrático, tras detención en Nuevo León

Robo de identidad no cesa; suben reclamos a la banca

México aprieta al CJNG de “El Mencho”; suman 21 detenidos, entre operadores y sicarios, en arranque de 2026

Godoy designa a Nader Kuri director del Instituto de Ciencias Penales; abogado buscará posicionar al organismo de la FGR

Trump posa con la medalla del Nobel junto a María Corina Machado; New York Post difunde la primera imagen

Trump relega a Corina Machado; Delcy va por reforma petrolera

Vocera de la Casa Blanca enfurece con reportero por caso Renee Good; "Hack de izquierda. No deberías estar aquí"

María Corina Machado estuvo ayer en Washington. Se reunió con el presidente Donald Trump y con Congresistas estadounidenses ¿qué pasó con el Nóbel? Michel Haussman, Director Artístico Fundador de Miami New Drama en el Colony Theatre, nos habla al respecto.

En otros temas: Trump intensifica la presión a México para permitir operaciones de comandos estadounidenses contra laboratorios de fentanilo / La NASA completó la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional. La primera en 25 años.

