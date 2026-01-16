María Corina Machado estuvo ayer en Washington. Se reunió con el presidente Donald Trump y con Congresistas estadounidenses ¿qué pasó con el Nóbel? Michel Haussman, Director Artístico Fundador de Miami New Drama en el Colony Theatre, nos habla al respecto.

En otros temas: Trump intensifica la presión a México para permitir operaciones de comandos estadounidenses contra laboratorios de fentanilo / La NASA completó la primera evacuación médica desde la Estación Espacial Internacional. La primera en 25 años.