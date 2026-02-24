Desde el polémico insulto de Slash a un fotógrafo mexicano ("Fuck Mexican"), hasta el día en que León Larregui mandó un DM para quejarse de sus fotos. Hablamos de la violencia en el "pit", los managers prepotentes, las acreditaciones pirata y por qué los influencers a veces estorban más de lo que ayudan.

Si quieres saber qué se siente que un artista te tire su sombra o cómo sobrevivir a un festival sin que te roben el equipo, ¡quédate a ver este crossover entre El Universal y Diario de México!

