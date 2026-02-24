Más Información
Trevilla Trejo: mantengamos el arraigo nacional como inspiración; se debe seguir fomentando el patriotismo, dice
Sheinbaum encabeza ceremonia del Día de la Bandera en Campo Marte; llama a niños y jóvenes a honrar la Bandera
Violencia tras muerte de “El Mencho” habría causado pérdidas al comercio por hasta 2 mil mdp: Concanaco; respalda acciones del gobierno
Sheinbaum: estrategia de seguridad no ha cambiado tras operativo contra “El Mencho”; “¡Dios nos libre!” de “calderonizarnos”, dice
Puerto Vallarta, de las ciudades más afectadas tras abatimiento de “El Mencho”; arriban militares para labores de seguridad
Desde el polémico insulto de Slash a un fotógrafo mexicano ("Fuck Mexican"), hasta el día en que León Larregui mandó un DM para quejarse de sus fotos. Hablamos de la violencia en el "pit", los managers prepotentes, las acreditaciones pirata y por qué los influencers a veces estorban más de lo que ayudan.
Si quieres saber qué se siente que un artista te tire su sombra o cómo sobrevivir a un festival sin que te roben el equipo, ¡quédate a ver este crossover entre El Universal y Diario de México!
