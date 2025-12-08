Más Información

Liga MX: Así se jugará la Gran Final del Apertura 2025; Toluca y Tigres pelearán por la corona del torneo

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Somos México avanza en proceso para ser partido; cumple requisito de 200 asambleas

Vicente Fox condena ataques de EU a presuntas narcolanchas; “no existe el derecho a matar a quien transporta droga”, dice

Se anunció un nuevo incremento al salario mínimo en México, de común acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. ¿Qué implicaciones tendrá para la economía del país y cuál será su impacto? Salomón Chertorivski, economista y presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, nos habla al respecto.

En otro tema: Claudia Shienbaum y Donald Trump cara a cara. ¿De qué hablaron?

