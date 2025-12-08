Se anunció un nuevo incremento al salario mínimo en México, de común acuerdo entre sindicatos, empresarios y Gobierno. ¿Qué implicaciones tendrá para la economía del país y cuál será su impacto? Salomón Chertorivski, economista y presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, nos habla al respecto.

En otro tema: Claudia Shienbaum y Donald Trump cara a cara. ¿De qué hablaron?