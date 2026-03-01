Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas, autoridades buscaban a "El Geras"; Shakira en el Zócalo: suspenden venta de bebidas alcohólicas en el perímetro A del Centro Histórico; FGR entrega cuerpo de “El Mencho”, a su familia; México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics.