Municipios en narconómina del CJNG presentan bajos niveles de violencia; especialistas apuntan a la “pax narca”
Vivir el mundo como lo hacen las lobas: entrevista a la escritora colombiana Sara Jaramillo Klinkert
Caen 18 personas presuntamente ligadas al CJNG en Nochistlán, Zacatecas, autoridades buscaban a "El Geras"; Shakira en el Zócalo: suspenden venta de bebidas alcohólicas en el perímetro A del Centro Histórico; FGR entrega cuerpo de “El Mencho”, a su familia; México recupera la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara tras acuerdo con World Aquatics.
