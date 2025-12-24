Más Información
Las vacaciones se acercan, y para lograr desconectarse de las app y las noticias, Gina Jaramillo, historiadora del arte, gestora cultural, locutora y escritora, nos comparte una serie de recomendaciones sobre qué leer y qué ver para aprovechar los días de descanso.
Qué leer:
Mamina y su aprendiz de botánica, Gina Jaramillo.
El Bosque de las Brujas, Sandra Lawrence.
The Overstory, Richard Powers.
Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo.
Genios de Qatar: de niños a cracks, Alberto Lati.
Serpiente, espiral del tiempo, Ana Paula Ojeda y Juan Palomino.
Qué ver:
Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (Netflix).
Helmut Newton: The Bad and the Beautiful? (Prime/YouTube).
Paris is Burning (Netflix).
Peggy Guggenheim, adicta al arte (Mubi/YouTube).
Frankenstein (Netflix).
