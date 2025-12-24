Más Información

Dan golpe a "Los Chapitos"; caen suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Tribunal de Disciplina inhabilita a juez federal de Guerrero; es acusado de hostigamiento sexual y uso indebido de facultades

Por mayoría de votos, Sheinbaum suspende mañaneras hasta el 29 de diciembre; adelanta que comerá romeritos en Navidad

Entérate: los puntos clave en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025

“EU pidió no ser trampolín de productos asiáticos”

Dan $932 mil a 8 dueños de negocios vandalizados el 2 de octubre

Padre del pequeño Federico, víctima de accidente aéreo en Galveston, obtiene visa humanitaria; traerá su cuerpo y a su esposa, quien sobrevivió

Tras inundaciones, naranjeros de Álamo batallan para recuperarse

Las vacaciones se acercan, y para lograr desconectarse de las app y las noticias, Gina Jaramillo, historiadora del arte, gestora cultural, locutora y escritora, nos comparte una serie de recomendaciones sobre qué leer y qué ver para aprovechar los días de descanso.

Qué leer:

Mamina y su aprendiz de botánica, Gina Jaramillo.

El Bosque de las Brujas, Sandra Lawrence.

The Overstory, Richard Powers.

Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo.

Genios de Qatar: de niños a cracks, Alberto Lati.

Serpiente, espiral del tiempo, Ana Paula Ojeda y Juan Palomino.

Qué ver:

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (Netflix).

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful? (Prime/YouTube).

Paris is Burning (Netflix).

Peggy Guggenheim, adicta al arte (Mubi/YouTube).

Frankenstein (Netflix).

