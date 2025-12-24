Las vacaciones se acercan, y para lograr desconectarse de las app y las noticias, Gina Jaramillo, historiadora del arte, gestora cultural, locutora y escritora, nos comparte una serie de recomendaciones sobre qué leer y qué ver para aprovechar los días de descanso.

Qué leer:

Mamina y su aprendiz de botánica, Gina Jaramillo.

El Bosque de las Brujas, Sandra Lawrence.

The Overstory, Richard Powers.

Raíz que no desaparece, Alma Delia Murillo.

Genios de Qatar: de niños a cracks, Alberto Lati.

Serpiente, espiral del tiempo, Ana Paula Ojeda y Juan Palomino.

Qué ver:

Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom (Netflix).

Helmut Newton: The Bad and the Beautiful? (Prime/YouTube).

Paris is Burning (Netflix).

Peggy Guggenheim, adicta al arte (Mubi/YouTube).

Frankenstein (Netflix).