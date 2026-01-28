Más Información
Sheinbaum se reúne con gobernadora de Banxico e integrantes de la ABM; conversan sobre perspectivas económicas
Corte pagó cursos de yoga, Tai chi y cocina a empleados y pensionados; adjudican contratos de forma directa
Detención fue porque soy incómodo para Layda Sansores: exrector de la UAC; quería que no me reeligiera, dice
Familias de víctimas del ataque mortal de EU en el Caribe demandan al gobierno de Trump; acusan ejecución extrajudicial y negligencia
Virus Nipah: ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia el virus que puso en alerta a India?; conócelo aquí
California investiga a TikTok por censurar críticas a Trump; usuarios no pudieron publicar sobre la muerte de Alex Pretti
La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, concluyó entre tensiones geopolíticas y reacomodos globales. ¿Cuáles fueron los temas que dominaron las conversaciones? Marisol Argueta, directora para América Latina del WEF, nos habla al respecto.
En otros temas: La detención de Ryan Wedding está envuelta en versiones contradictorias: su defensa acusa al gobierno mexicano de fabricar un montaje / La Unión Europea y la India firman acuerdo comercial tras casi dos décadas de negociaciones que ha sido descrito como la Madre de Todos los Acuerdos.
