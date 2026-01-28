La reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, concluyó entre tensiones geopolíticas y reacomodos globales. ¿Cuáles fueron los temas que dominaron las conversaciones? Marisol Argueta, directora para América Latina del WEF, nos habla al respecto.

En otros temas: La detención de Ryan Wedding está envuelta en versiones contradictorias: su defensa acusa al gobierno mexicano de fabricar un montaje / La Unión Europea y la India firman acuerdo comercial tras casi dos décadas de negociaciones que ha sido descrito como la Madre de Todos los Acuerdos.