Hay 8 puertos y 555 empresas ligados al huachicol fiscal

Rafael Ojeda fue un “alfil muy útil” para AMLO; Víctor Hernández analiza red de huachicol fiscal de la Marina en Con los de Casa

Suspenden, por ahora, captura contra vicealmirante Fernando Farías, ligado a red de huachicol

Detienen en California a la madre de Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo; la acusan de trata de menores

Captan el momento exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia; pasajeros de trolebús entran en pánico

“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”: testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

El Paquete Económico 2026 contempla imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio, entre los que destaca China. ¿Será esta medida suficiente para reindustrializar el país sin sacrificar el bolsillo de los consumidores? Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores, nos habla al respecto.

En otros temas:

Red de huachicol fiscal sacude a la Marina y Aduanas: suman siete muertes relacionadas con la investigación. Conmoción dentro del movimiento MAGA: muere Charlie Kirk, figura cercana a Trump, tras un ataque en Universidad de Utah.

