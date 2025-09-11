El Paquete Económico 2026 contempla imponer aranceles de hasta 50% a las importaciones de todos los países con los que México no tiene tratados de libre comercio, entre los que destaca China. ¿Será esta medida suficiente para reindustrializar el país sin sacrificar el bolsillo de los consumidores? Juan Carlos Baker, socio fundador de Ansley Consultores, nos habla al respecto.

Red de huachicol fiscal sacude a la Marina y Aduanas: suman siete muertes relacionadas con la investigación. Conmoción dentro del movimiento MAGA: muere Charlie Kirk, figura cercana a Trump, tras un ataque en Universidad de Utah.