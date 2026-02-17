Marx Arriaga, hasta hace unos días director general de Materiales Educativos y arquitecto de los nuevos libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, finalmente abandonó la SEP. Pero ¿qué significa su salida para la educación en México? Marco Fernández, profesor investigador del Tec de Monterrey; asociado de México Evalúa, nos habla al respecto.

En otros temas: Claudia Sheinbaum presentó incentivos fiscales al cine junto a cineastas, entre ellos, Salma Hayek / Hoy se celebra el año nuevo chino ¿qué significa para el país, cómo mueve a millones y cuál es su impacto cultural y económico?