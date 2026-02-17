Más Información

Nombran a Nadia López como relevo de Marx Arriaga; él sigue atrincherado

Ministra María Estela Ríos será ponente en caso de prisión preventiva; Suprema Corte aclara que no está impedida

Ramírez Cuéllar reconoce “errores” en reforma judicial; plantea posponer elección judicial hasta 2028

Guerra interna en Morena; abren 10 frentes

Ignacio Mier anuncia cierre definitivo de salón de belleza del Senado; precios iban de los 100 hasta los 500 pesos, dice

Investigan posible segunda muerte por sarampión en CDMX; reportan 263 contagios en la capital

CFE rechaza crisis eléctrica en Península de Yucatán tras rescisión de contrato de CFEnergía; suministro está garantizado, dice

Vinculan a proceso a Gaby "N"; acusada de matar y arrastrar a un motociclista en Iztapalapa

Marx Arriaga, hasta hace unos días director general de Materiales Educativos y arquitecto de los nuevos libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana, finalmente abandonó la SEP. Pero ¿qué significa su salida para la educación en México? Marco Fernández, profesor investigador del Tec de Monterrey; asociado de México Evalúa, nos habla al respecto.

En otros temas: Claudia Sheinbaum presentó incentivos fiscales al cine junto a cineastas, entre ellos, Salma Hayek / Hoy se celebra el año nuevo chino ¿qué significa para el país, cómo mueve a millones y cuál es su impacto cultural y económico?

