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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha defendido una decisión que parecía menor, pero que ha generado un gran debate: pintar de morado puentes, bardas, muros, barandales, pasos peatonales, mobiliario urbano y distintos espacios de la capital. ¿Quién decide la imagen de una ciudad y cuánto nos cuesta esa decisión? Felipe Leal, arquitecto y urbanista, nos habla al respecto.
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