ASF señaló boquete por 28.8 mdp en las obras del tren; Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; Will Smith inicia el 2026 con problemas legales, enfrenta demanda por supuesto acoso sexual; Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza.