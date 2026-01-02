Más Información
Entra en vigor incremento del 13% al salario mínimo general; Morena celebra año “de justicia social”
Ryan Wedding, el "Pablo Escobar moderno" ligado al Cártel de Sinaloa; el exatleta por el que ofrecen 15 millones de dólares
IMSS Bienestar da de alta a dos lesionados por descarrilamiento del Tren Interoceánico; cinco pacientes siguen hospitalizados
UNAM reconoce que 2025 estuvo “caracterizado por momentos complejos y difíciles”; va por fortalecer bienestar emocional
Hoy No Circula 2 de enero; estos autos no podrán circular en la CDMX tras suspensión de contingencia ambiental
ASF señaló boquete por 28.8 mdp en las obras del tren; Detectan primer caso de gusano barrenador en Edomex; Will Smith inicia el 2026 con problemas legales, enfrenta demanda por supuesto acoso sexual; Así era Le Constellation, el bar en un destino del jet set internacional que se incendió y dejó 40 muertos en Suiza.
