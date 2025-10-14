Más Información

Julio César Chávez sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Celebran liberación de Matan Zangauker, novio de mexicana Ilana Gritzewsky; se reencuentran tras 738 días

Sheinbaum y Mauricio Kuri recorren zonas afectadas por lluvias en Querétaro; destacan colaboración de 3 niveles de gobierno

Rescatan vía aérea a los primeros 20 maestros varados en la Huasteca veracruzana; continúan labores para evacuar a 20 más

En México, boom de menores detenidos por vender droga para cárteles

Detienen a "niño sicario"; lo ligan a banda dedicada al secuestro en Tabasco

Detienen a dos hombres por la desaparición de Kimberly Hilary, joven de 16 años en Naucalpan

Liberan a esposa e hijo de "Lord Pádel"; continuarán su proceso en libertad por homicidio en grado de tentativa

Donald Trump viaja a Sharm-el-Sheik, Egipto para afinar detalles de la paz entre Israel y Gaza. ¿Significa esto la paz, o simplemente la antesala de una nueva fase de tensión? Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, nos habla al respecto.

En otros temas: Las lluvias elevan el nivel del Sistema Cutzamala, pero el país enfrenta graves retos ante el exceso de agua: falta de infraestructura, respuestas minimizadas y programas rebasados / María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025. Lanza mensaje a Nicolás Maduro y éste le responde.

