Donald Trump viaja a Sharm-el-Sheik, Egipto para afinar detalles de la paz entre Israel y Gaza. ¿Significa esto la paz, o simplemente la antesala de una nueva fase de tensión? Mauricio Meschoulam, especialista en terrorismo, mediación y paz, nos habla al respecto.

En otros temas: Las lluvias elevan el nivel del Sistema Cutzamala, pero el país enfrenta graves retos ante el exceso de agua: falta de infraestructura, respuestas minimizadas y programas rebasados / María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025. Lanza mensaje a Nicolás Maduro y éste le responde.