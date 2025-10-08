Más Información
Sheinbaum se reúne con Michelle Bachelet, expresidenta de Chile; dialogan sobre las mujeres en la política
Mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos por Israel llegan a Estambul para su repatriación; SRE da seguimiento
Identifican a presuntos responsables de amenazas contra escuelas y facultades de la UNAM; serán citados a declarar
Abaten a 5 presuntos criminales en operativo tras la muerte de un policía de Sinaloa: Harfuch; aseguran armamento exclusivo del Ejército
"Te amo, ya me mataron, cuida a mis niños"; asesinan a hombre en plena transmisión en vivo en Guanajuato
Cinco policías lesionados en marcha del 2 de octubre continúan hospitalizados; dos requerirán mayores cuidados: SSC CDMX
Estados Unidos enfrenta el cierre de Gobierno. Presupuesto bloqueado, servicios en pausa y miles de trabajadores sin sueldo. ¿Qué hay detrás del estancamiento político? ¿Quién gana y quién pierde cuando Washington se detiene? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.
En otros temas:
Nuevo episodio de tensión comercial con Estados Unidos: México busca frenar el arancel del 25% a camiones pesados / Proponen acuñar una moneda oficial con la imagen de Donald Trump.