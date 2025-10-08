Estados Unidos enfrenta el cierre de Gobierno. Presupuesto bloqueado, servicios en pausa y miles de trabajadores sin sueldo. ¿Qué hay detrás del estancamiento político? ¿Quién gana y quién pierde cuando Washington se detiene? Jorge Suárez-Vélez, economista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Nuevo episodio de tensión comercial con Estados Unidos: México busca frenar el arancel del 25% a camiones pesados / Proponen acuñar una moneda oficial con la imagen de Donald Trump.