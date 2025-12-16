Más Información

Harfuch sostiene llamada telefónica con el ministro de Seguridad canadiense; acuerdan fortalecer Plan de Acción Canadá–México

Corte perfila iniciar 2026 con tema del aborto; plantea anular reducción de 12 a 6 semanas para interrumpir el embarazo

Gobierno descarta descentralización de secretarías

Jueza cancela audiencia del caso María Amparo Casar; FGR deberá continuar acusación ante juez del Reclusorio Norte

María Amparo Casar y la presunta pensión ilícita de Pemex por la que la FGR la investiga; esto es lo que se sabe del caso

18 vuelos en el último mes; este es el historial del jet que se desplomó en Toluca

Avalan desaparición del Info CDMX; gritos, empujones y toma de tribuna marcan la sesión

Asesinan a policía municipal en Huehuetoca; agresor roba patrulla y huye tras el ataque

El pasado domingo hubo elecciones presidenciales en Chile, y ya hay nuevo presidente electo: el ultraderechista, José Antonio Kast. ¿Qué significa este giro político hacia la derecha tras la administración de Gabriel Boric? ¿Cómo reaccionó el país? Paz Zárate, analista internacionalista y profesora de la Academia Diplomática de Chile, nos habla al respecto.

En otros temas: Marcelo Ebrard asegura que nuevo paquete arancelario busca proteger empleos ante competencia desleal de importaciones / ¡Huachicolero… pero solo un poquito! Raúl Rocha Cantú admite participación “parcial” en red de este delito.

