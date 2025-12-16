El pasado domingo hubo elecciones presidenciales en Chile, y ya hay nuevo presidente electo: el ultraderechista, José Antonio Kast. ¿Qué significa este giro político hacia la derecha tras la administración de Gabriel Boric? ¿Cómo reaccionó el país? Paz Zárate, analista internacionalista y profesora de la Academia Diplomática de Chile, nos habla al respecto.

En otros temas: Marcelo Ebrard asegura que nuevo paquete arancelario busca proteger empleos ante competencia desleal de importaciones / ¡Huachicolero… pero solo un poquito! Raúl Rocha Cantú admite participación “parcial” en red de este delito.