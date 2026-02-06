Más Información
Cae en Querétaro "El Flaco", operador de "Los Salazar", célula afín al Cártel de Sinaloa; detienen a otras 29 personas
Campaña de vacunación contra sarampión arranca el domingo, adelanta Brugada; habrá módulos fijos y móviles
TikTok Shop gana participación de mercado en el comercio electrónico en México; se multiplica número de vendedores
ONU alerta sobre posibles maltratos en centros mexicanos para tratar adicciones; "operan sin regulación", señalan expertos
Harfuch destaca captura de más de 60 objetivos por Operativo Enjambre en Michoacán; hay presencia de más de 15 mil elementos
Caen 5 personas presuntamente relacionadas con robo a vivienda en San Juan de Aragón; usaban uniformes de trabajadores de limpia
Caso Axe Ceremonia: Jueza determina como legal entrevistas de MP a Ocesa y Seguridad Privada Lobo sin presencia de abogados de familia Giles
Acompaña a David Aponte y Maite Azuela a analizar el impacto del turismo, la infraestructura y los preparativos para recibir a la afición internacional en la ciudad.
#Mundial2026, #CDMX, #TurismoMéxico, #AlejandraFrausto, #CopaDelMundo
