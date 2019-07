Este restaurante oriental te va a encantar

He probado dumplings en lugares más fresas, pero no le llegan a los talones a los de mi restaurante chino preferido en la ciudad de México: el Jing Teng. Suena chino, la cuenta te llega en chino y se ubica en un barrio chino menos conocido que el del Centro, en la colonia Viaducto Piedad, rodeado de otros locales de comida, tintorerías, panaderías de las de antes y un Instituto de Asistencia e Integración Social.

Olvídate del chop suey y los rollos primavera con salsa agridulce para comer estilo Hong Kong. Hay una gran variedad de dim sum servidos en vaporeras de bambú. Hay dumplings, como los gow de camarón y también el siu mai de cerdo, así como los char siu bao, panes al vapor rellenos de puerco con jengibre. Los tomas de una barra al centro, luego pones y quitas las tapas mientras ese aroma de la felicidad sale de ellas.







Además de esos bocados orgásmicos hay dos joyas más que debes pedir y para las que debes guardar espacio: el tocino al horno, dorado, grasoso, grueso y un poco dulce; y el pato, que es lo más fiel a lo que encuentras en las calles de aquel país oriental. Su piel dorada es una invitación segura a hincarle el diente y perderte en su carnita perfecta.



Para el momento del postre hay panes al vapor de frijol dulce y otros que parecen de fantasía, como los de moras, que son de color morado. Los más especiales son aquellos que tienen un punto amarillo al centro y están rellenos de dulce de yema. Pero el mejor de sus postres, sin duda, es una bola de arroz rellena de frijol rojo y cubierta con ajonjolí. Para beber la jarra de té es una alternativa pero encontrarás también leche de coco, jugos de litchi y refrescos.

Amigos, ¡salgan de la Condesa y la Roma de vez en cuando, por piedad! Verán que se encuentran sorpresas en lugares como Jing Teng, que si bien no es un sitio con un diseño hip y cerveza artesanal, coctelitos nice, mezcales adaptados al gusto chilango o chorros de RP, sobresalen por lo primordial: la comida exquisita.



Otro plus del lugar: sus carteras no queden desgastadas. En este local no pagarán cantidades estratosféricas ya que hemos comido como si no hubiera mañana (¡y hasta llevado itacate!) y pagamos aproximadamente 300 pesos por persona. Consejo ganador: acércate a la mesera que habla español, ella te explicará más y te dará recomendaciones; es muy amable y reconoce a los clientes que van seguido.

Jing Teng

Dirección: Sur 65-A 3256, colonia Viaducto Piedad, esquina Santa Anita, muy cerca de Metro Viaducto.

Tel: 5440 2732

Horario: 09-19 hrs.