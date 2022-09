Yalitza Aparicio no se duerme en sus laureles: “Tengo que estar al nivel de muchas actrices”

A pesar de su corta carrera como actriz Yalitza Aparicio ya cuenta con el reconocimiento y la fama mundial, esto gracias a la cinta “Roma” que protagonizó en 2018 y por la cual fue nominada al Oscar.

Pero la oaxaqueña está consciente de que estas dos cosas no bastan para brillar en el mundo del espectáculo, por lo que, confesó, que ha estado en constante preparación para alcanzar un gran nivel histriónico y explotar todo su talento:

“No seré la mujer más talentosa del mundo, pero trato de estar en constante actualización, informándome, buscando porque sé que tengo que llegar a alcanzar el nivel de muchas actrices y mujeres en general que tienen un talento increíble”, dijo en el marco del Vogue Business Summit, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

Lee también: Aseguran que Piqué comenzó a salir con Clara Chía a pesar de que era novia de un amigo suyo

Durante la plática, Aparició narró cómo ha sido su experiencia en el mundo del entretenimiento, uno que desconocía por completo hasta hace unos cuantos años, y reveló que la aventura que ahora vive fue gracias a que decidió salirse de su zona de confort y se atrevió a aprovechar la oportunidad que la vida le presentaba.

“No sabía o no conocía nada de este mundo, en cambio se me estaba presentando esa oportunidad de tener una master class en privado y conforme iba aprendiendo, iba practicando”, agregó.

Pero Yalitza reconoce que no ha sido la única beneficiada, gracias a su incursión en el cine se abrieron las puertas de la inclusión para muchas personas, incluso, consideró que se cambiaron las narrativas y se comenzaron a dar más voz y visibilidad a la diversidad que existe no sólo en México, sino en todo el mundo.

Algo que tiene claro, es que nadie debe de confiarse a pesar de la expertiz que tenga en un determinado ámbito, porque cuando esto sucede deja de existir el deseo y el hambre por lograr muchas más cosas.

“Si no tengo ese talento, me esfuerzo porque es algo que quiero alcanzar, pero en el momento en que te confías y dices: ‘ya tengo todo, aquí me quedo’, es donde comienzas con tu zona de confort”, expresó.



Foto: Armando Pereda / EL UNIVERSAL



Al principio no se dio cuenta de su fama

Para la actriz la fama llegó a su vida tan de repente que le fue difícil darse cuenta del impacto que estaba causando en el ambiente cinematográfico, al principio, recordó que todo iba sucediendo y fue entonces, cuando recibió uno de los muchos grandes consejos del cineasta que la llevó a la fama: Alfonso Cuarón.

“Lo que hacíamos en este momento era compartir la felicidad y el orgullo que sentíamos de estar viviendo ese momento, más allá de una responsabilidad fue compartir esa felicidad con el resto del mundo y siento que fue la mejor manera de hacerlo porque se contagió y esto provocó que las personas se motivaran, se atrevieran a realizar cosas que por mucho tiempo que subliminalmente te decían: ‘no, tú no perteneces a ese mundo”.

La maestra de profesión, está consciente de que, a pesar del remolino que ya le ha tocado vivir, todavía es muy nueva en este entorno, pero si hay algo que pudiera aconsejarle a todos; incluso a su versión más joven sería: “arriésgate y continúa, se vale soñar”.

La maestra enterna

Cuando Yalitza se dio cuenta de que su vida era totalmente pública se sentó a pensar en qué haría en adelante, pues su sueño siempre había sido practicar la docencia y, lo más importante, compartir con sus alumnos lo que ha aprendido y así motivarlos.

Su cambio de profesión no le ha arrebatado sus sueños, pues, reflexionando un poco ahora también enseña sus conocimientos, solo que su salón de clases es el mundo y sus alumnos, todo su público: “Me puse a analizar lo que estaba realizando en este momento y era de claro, estoy haciendo lo mismo a diferencia de que ya no tengo solamente un grupo de 30 alumnos; sino ya era a una audiencia más grande y podía llegar a diferentes puntos, ya podía expandir ese sueño que tenía a más lugares”.

Sobre las duras críticas que ha recibido por no tener una instrucción como actriz, Yalitza reconoció que al principio llegaron a afectarle, pero conforme ha ido creciendo también ha desarrollado el temple para defenderse y decir “no fui la única que comenzó así. En su momento no lo sabía, comencé a investigar esas cosas”.



Nuevos proyectos

Respecto al tema de seguir desarrollando su carrera, Aparicio aseguró que va a muy buen ritmo y no se deja intimidar a pesar de que muchos compañeros actores llevan una trayectoria constante desde el día uno que comenzaron.

El poco tiempo que ha tenido libre, lo ha ocupado para decidir los papeles que quiere interpretar sin dejar a un lado sus ideales y acompañarlos con esos sueños que tiene para continuar.

Algunos de los proyectos a los que se ha unido, tras su nominación al Óscar, se quedaron estancados por la pandemia de COVID-19 pero ya están resurgiendo, como la serie “Midnight family”, la segunda temporada de “Los Espookys” y las películas “La gran seducción” y “Presencias”, así como algunos cortometrajes, como “Hijas de brujas”.

Lee también: Camila, hija de Raúl Araiza, asegura que revelar su orientación sexual le salvó la vida