VIDEO: Caen ladrones de tortería de la familia de Memo Ochoa

En una de las tres sucursales del restaurante de la familia del portero Memo Ochoa, un hombre fue captado por las cámaras de videovigilancia asaltando a los comensales del recinto.

Durante la noche del 8 de marzo un motociclista entró al establecimiento de las “Tortas Don Polo”, para asaltar a mano armada a los comensales del restaurante, así como la caja.

De acuerdo a los videos de la cámara de seguridad, el hombre ingresa al establecimiento, saca un arma de su pantalón, la muestra al aire y se acerca a las personas que se encontraban sentadas.

El sujeto vestía una sudadera color rosa, tenis, pantalón y un casco color negro, el hombre apunta a las personas del lugar con el arma y procede a despojarlos de sus pertenencias, en el lugar había 20 personas aproximadamente.

El presunto ladrón fue detenido junto con un cómplice quién aparentemente conducía la motocicleta en la que escaparon, durante el atraco presuntamente lo estaba esperando fuera de la tortería.

Elementos de seguridad de la alcaldía Benito Juárez, informaron sobre la captura de los dos implicados en el asalto a la tortería, a los cuales se les encontraron 9 celulares, 2 carteras, dinero, y otros artículos.



Asalto #TortasDonPolo junto con otro cómplice, despojando de sus pertenencias a una veintena de comensales que estaban en el lugar, uno fue DETENIDO por elementos de @BlindarBJ con carteras y teléfonos celulares. Pertenecientes a las victimas@_DenunciaMexico pic.twitter.com/i24hTiH4Qs — Jefe Goliat (@GoliatBJ) March 8, 2023



Tortas Don Polo

Las “Tortas Don Polo” es un restaurante familiar fundado en 1956 por Leopoldo Sánchez Preciado, la cual inició con un puesto de jugos y licuados, actualmente cuenta con tres sucursales en la Ciudad de México.

Leopoldo Sánchez Preciado nació en Colima, desde temprana edad fue emprendedor en su estado. Para el año 1956, con un capital de 50 pesos, inició con el local 18-A del multifamiliar Miguel Alemán.

Tiempo más tarde tiene la idea de vender tortas calientes, las cuales tuvieron gran éxito, además que él negoció comenzó a crecer, por lo que lograron obtener su propio establecimiento en Félix Cuevas en el año 1960.

La sucursal más antigua se encuentra ubicada en Félix Cuevas No. 86-A en la colonia del Valle, frente al hospital 20 de noviembre, la siguiente se encuentra en general Porfirio Díaz No. 534 en la colonia Noche Buena en Esquina con Insurgentes y la última se encuentra ubicada en Don Juan, No. 116, esquina Plutarco Elías Calles.

