Zurdo Ramírez amenaza con destronar a Bivol, “Voy a ser campeón del mundo”

“Me voy a convertir en el próximo campeón del mundo”, lanzó un convencido Gilberto Ramírez desde Abu Dhabi, quien este fin de semana peleará contra Dmitry Bivol por el campeonato del mundo de peso semicompleto de la AMB.

El mexicano que marcha invicto en su carrera con registro de 44-0, sostuvo su última conferencia ante los medios de comunicación en donde encendió la rivalidad al lanzar contundentes mensajes contra el ruso, quien es bien conocido por el público nacional ya que en mayo logró vencer a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.



El ‘Zurdo’ Ramírez está convencido en que su invicto continuará y que hará historia en el mundo del boxeo, “Estoy enfocado en convertirme en campeón mundial, no me veo como una estrella del boxeo, mi meta es ser campeón y eventualmente continuar con mi legado, convertirme en una leyenda”, lanzó.

El nacido en Mazatlán, Sinaloa, también agradeció al Dmitry Bivol por la oportunidad de pelear por el fajín de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, “Quiero agradecer al equipo de Dmitry Bivol por la oportunidad de que esta pelea se pueda llevar a cabo. Es muy emocionante para mí venir de desde Mazatlán, México y estar aquí en Abu Dhabi. Me siento como en casa, he entrenado duro para esta pelea y me llevaré el cinturón este sábado, eso es seguro’.

Por último, el púgil mexicano mandó un mensaje muy especial a todos su seguidores en nuestro país y el resto del mundo, “Lo que le quiero dar a toda la gente, a los niños, es hacerles creer en si mismos, en que todo lo que quieran hacer lo pueden lograr”.